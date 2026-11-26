雖然各界人士一直推崇環保，但有時出街想輕便一點，自備水樽的話又會比較麻煩，因此不少人都習慣出街時隨手買支水飲，方便又快捷，飲用後的膠樽亦可以放入回收箱，可謂一舉兩得。不過，近日有大批網民就紛紛表示在便利店買支水時，竟然買錯韓國真露，全因包裝太相似而惹禍！

港女便利店買水 錯手買錯韓國真露 多飲水身體好，明明想飲水解渴，又或本身不嗜酒，卻因意外而買錯酒精飲品的話，的確會令人十分無奈。早前，一位港女就在Threads發文，指自己本來想在趕時間的情況下在便利店買膠樽裝水，豈料飲第一啖驚覺「真露嚟嘅」，方發覺原來錯手買錯外表相似度極高的韓國燒酒。

大批網民同樣中招 帖文引起大批曾遇相同情況的苦主留言，不少人都表示這款真露的包裝與樽裝水太相似，因為包裝紙上的文字主要是韓文，只有一個大大隻fresh的英文字。「咁大個水滴形狀，又係膠樽實無死」、「咁大水滴仲有寫住fresh, 有乜理由唔係水」、「最慘係價錢唔係貴好多，唔少人都中過招」。更有人悲慘表示「我朋友買左呢枝去行山」、「我嗰陣買咗支仲大支，仲諗住攞嚟煲」。

爆笑留言惹共鳴：飲完就真情流露 一眾港人除了在香港便利店中招外，亦有人表示連去旅行時都不能倖免。「以前旅行個時同fd喺便利店買完水，上返酒店之後先發現，咦燒酒黎既喂」；有自稱「人生第一次去韓國旅行」的網民都同樣中招。有網民就理性認為「其實有必要標示返係酒精，如果唔係俾啲學生去買咗咁就。。。。。。雖然店員有責任要提示18歲以下人士唔可以買酒精飲品」，更有人笑稱「飲完就真情流露」。