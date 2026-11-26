在2026年11月23日至2027年1月3日期間，澳門新濠影滙與「可口可樂」合作推出「冰FUN嘉年華」，將澳門新濠影滙一樓時代廣場化身成夢幻冰雪世界！場內有高達8米的璀璨聖誕樹、巨型雪球打卡裝置、可口可樂北極熊、遊戲攤位以及聖誕限定美食，聖誕假期計劃去澳門玩的話絕對不能錯過！

大家可首先走進一樓時代廣場的「冰雪樂園」打卡影相，現場將化身成夢幻冰雪世界，銀白雪景加上輕盈飄落的雪花，紅色節日小屋與8米高發光聖誕樹相互映襯，氣氛浪漫。另外必影巨型雪球拍照裝置，毛茸茸的「可口可樂」北極熊將在現場坐陣，是必影的打卡位！ 每位賓客憑1個遊戲代幣即可入場；濠友薈會員於指定商戶當日單筆消費滿澳門幣100，最多可以兩位賓客免費入場。

睇完雪景，當然要一展身手！現場設有「冰壺爭FUN賽」、「擊光大作戰」及「投出驚喜」等多項節日主題互動攤位遊戲，完成挑戰並達到指定分數，即可獲得禮物換領券，到「禮物換領站」換取指定禮品，為旅程增添驚喜。

「極地冰吧」特別推出多款聖誕限定特飲，配搭精美小食，讓大家一邊沉浸式感受聖誕奇幻氣氛，一邊享受甜蜜溫暖的味蕾時光。當日於冰吧單筆消費滿澳門幣100，更可獲贈限定環保袋一個。

想帶走一份獨一無二的節日回憶？「極地冰吧」內的「繡名站」讓賓客為環保袋繡上自己的名字，打造專屬聖誕紀念品。濠友薈會員憑遊戲攤位贏得的獎品，或於冰吧當日單筆消費滿澳門幣100，即可獲得限定環保袋；完成現場打卡並上傳至個人社交媒體、標記兩個指定主題標籤，更可免費享用繡名服務，亦可使用一個遊戲代幣參與。

5. 品嘗節日限定美饌，共享歡聚滋味

澳門新濠影滙「嘉宴」、「星滙餐廳」及「羅浮餅廊及輕食」於節日期間推出琳琅滿目的限定美食，由豐盛餐宴、聖誕下午茶，到精緻甜點及派對烤肉外帶套餐，一應俱全。其中「嘉宴」由2026年11月23日起，凡單次消費每澳門幣300，即可開箱冰「FUN」驚喜，獎品包括全單免費、娛樂門票、餐飲折扣券及精選限定禮品，非常吸引！



澳門新濠影滙 ×「可口可樂」冰FUN嘉年華

地點：澳門新濠影滙一樓時代廣場及旗下指定餐廳（「嘉宴」、「星滙餐廳」、「羅浮餅廊及輕食」）