免費玩遊戲贏UNOVE旅行裝 旺角限定護髮體驗館一連3日登場

韓國人氣護髮品牌 UNOVE 近年憑藉修護及抗毛躁產品在亞洲市場迅速走紅，品牌將於旺角 The FOREST 舉行香港首個大型期間限定活動，由11月27日至29日，UNOVE會在旺角The FOREST地下中庭設置期間限定店，並以機場貴賓室為概念打造「Silky Hair Lounge 絲滑髮現體驗廳」，讓大眾親身感受品牌主打的韓式護髮體驗，同時參與多個互動環節及換領限定禮品。

角蛋白修護系列及全新抗毛躁系列登場 除了品牌皇牌 Deep Damage Repair 角蛋白柔順修護系列外，UNOVE 今次亦帶來全新 Frizz-Calming 絲滑抗毛躁系列。角蛋白修護系列以高濃度蛋白質成分為核心，專為染燙受損、乾燥及欠缺光澤的髮質而設，有助修護受損髮絲，提升柔順度及亮澤感。 至於針對香港潮濕天氣及秋冬靜電困擾而推出的抗毛躁系列，則採用品牌研發的 Frizz-Calming™ 護髮科技，透過修護、撫平及鎖水三重步驟改善毛躁問題，並結合植物蛋白及7種植物精油，於髮絲表面形成保護屏障，減少濕氣及靜電影響，讓頭髮保持柔順貼服，同時維持輕盈不黏膩的質感。

多個互動體驗區任玩任打卡 期間限定店設有多個以航空旅程為主題的體驗專區，入場人士可獲發品牌設計的專屬登機證試用裝，率先試用產品。現場同時設有「抗靜電絲滑之旅」互動遊戲，參加者需要利用圓圈穿過指定線路挑戰過關。成功完成遊戲後，可獲贈30ml旅行裝產品。品牌亦準備即影即印拍照體驗，參加者可拍攝專屬「登機證照片」，並下載電子版本留念。場內亦設有產品試用區，提供角蛋白修護系列及全新抗毛躁系列等多款人氣產品供體驗。

周嘉洛壓軸現身 人氣 KOL 率先登場 為增加活動熱度，UNOVE邀請多位人氣嘉賓化身「一日店長」。 11月28日下午1時至4時，時尚KOL Isabella Lau及Yuen Pak Kiu將率先到場與粉絲見面；而周嘉洛，則會於11月29日下午1時至3時現身活動，與現場參加者互動及挑戰遊戲。 活動詳情 UNOVE「Silky Hair Lounge 絲滑髮現體驗廳」期間限定店 活動日期： 2026 年 11 月 27 日至 29 日

開放時間：中午 12 時至晚上 8 時

地點：旺角奶路臣街17號 The FOREST 地下中庭 活動期間，顧客於指定UNOVE銷售點，包括萬寧、松本清及Don Don Donki購買產品滿指定金額，更有機會換領品牌限定禮品及旅行裝產品。