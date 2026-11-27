日本迷注意！AEON Style康怡將於12月5日至6日一連兩日再次推出「舞吧！秋祭」活動。除了延續多項傳統節目，更加首次邀請日本東北地區秋田縣的專業舞蹈團體到場表演，同時延續秋祭靈魂盆舞（Bon Odori）和太鼓演出，打造濃厚傳統日本秋祭氣氛。

AEON Style康怡將於12月5日至6日一連兩日再次推出「舞吧！秋祭」活動。

日本秋田縣舞團現身 必看盆舞+太鼓表演 今年活動最大亮點，當然是來自日本秋田縣的專業舞蹈團。舞團將會帶來極具傳統張力的傳統舞蹈表演，配合華麗的民俗服裝，展現日本東北地區的力與美。當然少不了祭典經典的盆舞（Bon Odori）及太鼓表演，讓人彷彿身處日本當地。

搜羅多款日本地方特色食品 打卡送32,000分飛行里數 屆時場內同時設有「限定特產展銷區」，發售多款由秋田縣和福島縣等直送的特產及食品，讓日本迷搜羅不同地方特色商品。另外，秋祭將會推出打卡有獎遊戲，頭獎更送出32,000分「JAL飛行儲蓄計劃」里數（2名），值得一試。 舞吧！秋祭 2026 日期： 2026年12月5日（星期六）至 12月6日（星期日） 時間： （展銷）上午10：00 - 晚上10：00 ；(表演）下午1:00 - 晚上8:30 地點： AEON Style康怡 (康山道2號) 免費入場