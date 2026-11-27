深水埗文創地標「DX 設計館」迎來開幕兩周年，由香港設計中心(HKDC)營運、文創產業發展處贊助的「炫彩香港」(Vividly Hong Kong)主題活動早前盛大揭幕。開幕當晚星光熠熠，匯聚逾400位設計師及創意社群代表，現場不但有傳統舞獅、動感踢躂舞表演，主辦方更與香港知專設計學院(HKDI)聯手，將館外的通州街直接化身為街頭時尚天橋，上演熱血沸騰的牛仔時裝匯演，將設計活力由館內延伸至社區。
適逢兩周年誌慶，DX設計館延續「設計好・好設計」理念，於館內四層同步推出七大全新展覽，從日常飲食、童年玩樂到永續環保，帶領公眾全方位發掘生活中的設計。
重拾童年與餐桌回憶：《吃喝・玩樂》雙展
由Studio RYTE創辦合伙人張凱琨策展，二樓設計博物館的《吃喝・玩樂：「樂在當下」》將展場變身巨型香港遊樂「說明書」，把彈擦膠、跳飛機、東南西北等集體回憶，轉化為「估、追、鬥、穩、聚、創、瞄」七款互動遊戲；一樓體驗館的《吃喝・玩樂：「吃在當下」》則透過投影技術打造「虛擬餐桌」，細膩捕捉港人斟茶、傳菜的日常舉動，探討文化如何塑造飲食習慣。
《吃喝・玩樂：「吃在當下」》詳情：
日期：即日起至明年3月29日
地點：DX 設計館一樓體驗館
《吃喝・玩樂：「樂在當下」》詳情：
日期：即日起至明年3月29日
地點：DX 設計館二樓設計博物館
溯源與跨界：《香港設計生態》及《DXGRAVITY 設計引力》
館內首個常設展《香港設計生態》，以著名設計師劉小康的設計為藍本，以「水」比喻香港設計的靈活多變，結合文獻與數碼媒體細說行業里程碑。一樓的《DXGRAVITY 設計引力—交流・連動大灣區》則由黃競聯合策展，雲集陳粉丸、Escura、HOVER Air等24個大灣區創意品牌及人氣 IP，展現跨地域設計如何轉化為產業動能。
《香港設計生態》詳情：
日期：即日起
地點：DX 設計館二樓別館
《DXGRAVITY 設計引力—交流・連動大灣區》詳情：
日期：即日起至明年3月29日
地點：DX 設計館一樓展覽廳
三大特色企劃展 包含環保/科技/節日心意
三樓時尚焦點迎來瑞士升級再造品牌 FREITAG 舉辦《Waste Is Our Resource》展覽，觀眾可親手觸摸曾行駛歐洲公路數千公里的回收貨車篷布，見證廢料重獲新生；人氣裝置《Node嚟Node去》亦新增 3D AR 體驗，訪客只需用手機掃描二維碼，港式飲食文化插畫角色即活現眼前。此外，同場設有《冬日市集：以設計傳遞愛意》精選本地品牌設計服飾、香氛與生活選物，讓大眾在佳節透過好設計傳遞心意。
《Waste Is Our Resource》詳情：
日期：即日起至明年3月29日
地點：DX 設計館三樓時尚焦點(需預約)
《冬日市集：以設計傳遞愛意》詳情：
日期：即日起至明年1月18日
地點：DX 設計館地下快閃館
《Node嚟Node去》詳情：
日期：即日起至明年3月29日
地點：DX設計館地下中庭
董事會主席梁志天均期望，透過連串展覽與社區緊密連繫，進一步鞏固香港作為亞洲國際設計樞紐的地位，梁志天說道：「展望未來，我們將繼續以設計促進跨界協作與跨文化對話，培育新一代設計人才，讓香港的創意力量深入社區、連繫世界，共同開拓更具活力及可持續的未來。」
DX設計館開放時間：早上11時至晚上7時
逢星期二休館，公眾假期除外
查詢：DX設計館