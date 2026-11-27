深水埗文創地標「DX 設計館」迎來開幕兩周年，由香港設計中心(HKDC)營運、文創產業發展處贊助的「炫彩香港」(Vividly Hong Kong)主題活動早前盛大揭幕。開幕當晚星光熠熠，匯聚逾400位設計師及創意社群代表，現場不但有傳統舞獅、動感踢躂舞表演，主辦方更與香港知專設計學院(HKDI)聯手，將館外的通州街直接化身為街頭時尚天橋，上演熱血沸騰的牛仔時裝匯演，將設計活力由館內延伸至社區。

適逢兩周年誌慶，DX設計館延續「設計好・好設計」理念，於館內四層同步推出七大全新展覽，從日常飲食、童年玩樂到永續環保，帶領公眾全方位發掘生活中的設計。