大家樂聖誕派對美食2026 原隻燒火雞、蜜汁香草燒羊鞍 滙豐信用卡低至66折 滿額即減$250兼送小食

聖誕派對少不了一桌豐盛美食，原隻燒火雞、香烤羊鞍、威靈頓三文魚等節日大菜，配上各式小食及甜品，已經相當有氣氛。大家樂今年推出逾30款聖誕派對美食，環球小食拼盤增至58件，還有11款派對套餐，無論家庭聚會還是大型團體派對都可以考慮。滙豐信用卡用戶更可享低至66折優惠，訂購滿指定金額亦有即時扣減及多項優惠，即睇以下内文詳情。



燒火雞、威靈頓三文魚聖誕大餐 聖誕餐桌上最有節日氣氛的原隻燒火雞，大家樂今年繼續推出，生肉計重10至12磅，先以秘製醬料醃製，再慢火烤至外脆內嫩，配上紅酒汁及金巴利醬。滙豐信用卡優惠價$659，其他客戶優惠價$699，零售價$979。 喜歡羊肉可選蜜汁香草燒羊鞍，生肉計2.5磅，配薯角。羊肉以蜜糖及香草烤焗，帶出香草香氣及肉香，滙豐信用卡優惠價$569，其他客戶優惠價$609，零售價$869。 另一款節日主菜威靈頓三文魚，以金黃酥皮包裹三文魚及蘑菇粒，蘑菇加入百里香及多種香草製成，並帶淡淡松露醬香味。每份生肉計2磅，配薯角及烤雜菜，滙豐信用卡優惠價$479，其他客戶優惠價$509，零售價$709。

此外，BBQ醬烤豬肋骨以秘製BBQ醬醃製，生肉計2.5磅，配菠蘿片。豬肋骨烤至軟嫩多汁，帶濃郁燒烤香氣，配上菠蘿的酸甜果香，滙豐信用卡優惠價$349，其他客戶優惠價$369，零售價$469。 小食拼盤增至58件 海鮮、炸物及芝士撻都有 派對除了主菜，小食亦是餐桌上不可缺少的部分。大家樂今年將環球小食拼盤增至58件，加入蝦棗、泰式冬蔭春卷及海膽奶油批，另有芝士豆腐、炭烤免治雞肉棒及黑松露風味墨魚餅等。滙豐信用卡優惠價$389，其他客戶優惠價$419，零售價$529。

拼盤中的蝦棗外層香脆，內裡爽口鮮甜；泰式冬蔭春卷帶有冬蔭功的酸辣香氣；海膽奶油批則以酥脆批皮配濃郁幼滑的海膽奶油餡。芝士豆腐口感滑順，炭烤免治雞肉棒帶微焦香氣，黑松露風味墨魚餅則有爽彈口感及菇菌香。 其他派對小食亦有香炸雞翼及海鮮釀蟹蓋。香炸雞翼共32隻，附青檸蜜糖醬及卡真沙律醬兩款蘸醬，前者清新酸甜，後者香濃惹味。滙豐信用卡優惠價$259，其他客戶優惠價$279，零售價$349。 海鮮釀蟹蓋共12隻，蟹蓋釀滿海鮮配料，配薯角及烤雜菜，滙豐信用卡優惠價$279，其他客戶優惠價$299，零售價$379。

想以甜品為派對收尾，都有日式芝士撻，每盒12件，金黃酥皮包裹芝士內餡，入口香濃而細膩。滙豐信用卡優惠價$229，其他客戶優惠價$249，零售價$309。



11款派對套餐 不想逐款挑選美食，大家樂今年推出11款聖誕套餐，當中包括不同美食主題及按人數安排的派對組合。小食派對套餐集合環球小食拼盤、香炸雞翼、四重芝士焗番茄肉醬意粉及法式馬卡龍；以滙豐信用卡付款，更可獲$50現金券。 按人數選擇的套餐由4至6人威靈頓三文魚套餐，到30至36人聖誕盛宴套餐都有，套餐價格由$899至$3,999，以上為滙豐信用卡限定價。無論是小型家庭聚餐，還是多人公司派對，都可按人數安排。 早鳥訂購滿額即減 滙豐信用卡低至66折

大家樂今季推出多項早鳥及訂購優惠，早鳥優惠以折實價計算，每張訂單只可享一次，禮品數量有限，送完即止。 即日至12月3日，訂購聖誕外賣美食滿$1,000或以上，並於12月6日或之前取貨，可獲黑松露風味墨魚餅15件及2026聖誕／冬至盆菜$50現金券。即日至12月10日，訂購滿$1,000即減$80；滿$2,400即減$250。 其他優惠包括： 即日至2027年1月8日，滙豐信用卡用戶訂購聖誕外賣美食及套餐可享低至66折。

訂購聖誕外賣美食滿$700，送滷水雞翼15隻。

透過eatCDC訂購滿$1,200，送法式馬卡龍一盤（30件）。

訂購滿$1,500，送冬日美食節門票10張（總值$300）。

訂購滿$1,500，送GOGOX折扣優惠（總值$60）。

訂購滿$1,500，送貨服務費每次$200；滿$2,000可免費送貨一次。選擇分店自取，則送$200現金券。

以上優惠以折實價計，每張訂單只可享一次，禮品數量有限，送完即止。冬日美食節門票及GOGOX折扣優惠須於2026年12月20日或之前訂購。 大型派對套餐送汽水 指定套餐另有加送美食 訂購繽紛派對套餐（15至18人），送3支1.25升可口可樂或無糖可口可樂；幸福滿載套餐（20至25人）送4支；聖誕盛宴套餐（30至36人）則送6支。 透過eatCDC訂購惹味燒火雞套餐，可獲四重芝士焗番茄肉醬意粉（3磅）；訂購小食派對套餐並以滙豐信用卡付款，則送$50現金券。 大家樂2026聖誕派對美食及套餐可透過分店或eatCDC網上訂購。網上訂購： https://www.eatcdc.com/







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