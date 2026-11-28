M+五周年限定精品開賣 草間彌生波點袋盲盒 阿童木生活好物 TWEMCO跳字鐘特別色

西九文化區M+博物館於11月迎來開幕五周年，為紀念這個值得慶賀的里程碑，M+商店特別聯乘國際藝術家草間彌生、經典日本動漫角色阿童木、ZHA建築事務所，以及香港跳字鐘鐘錶品牌TWEMCO等，推出一系列五周年獨家限定商品，將博物館的建築美學與當代視覺文化，帶入大眾生活，亦讓訪客以別具特色的方式，珍藏五周年藝術回憶。 草間彌生經典波點x M+單肩袋 為致敬2022年開幕首個特展《草間彌生：一九四五年至今》，M+商店推出獨家草間彌生單肩袋系列。設計巧妙將M+「+」號與招牌波點融合，突出今次雙方合作，而且備有五款鮮明配色選擇。包裝更以展品《圓點執念──渴望天堂的愛》為靈感，採用黑白波點鐵罐包裝，並以盲盒形式發售，增添開箱一刻的驚喜。系列即日起接受預購，11月底正式發售。

霧灰 TWEMCO 跳字鐘 限量 ECHO 藝術座椅 ZHA建築事務所與西班牙先鋒設計品牌Nagami，聯手打造的ECHO藝術座椅，採用再生塑料，並透過3D打印一體成形，流暢曲面設計乎合人體工學；這次聯乘特別推出呼應M+大樓清水混凝土色調的限定霧面灰色，全球限量僅55張，建築與設計迷不容錯過。香港經典跳字鐘品牌TWEMCO，亦加推全新大樓灰色版QT-30翻頁鐘，延續德國石英機芯工藝之餘，而且每逢「12:00」及「24:00」，更會翻出M+標誌，細節充滿巧思，並向M+五周年致敬。 阿童木生活精品 淺藍 配色Polaroid Go菲林機