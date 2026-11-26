國際連鎖雪糕品牌 Dairy Queen終於正式進軍香港！自1940年創立以來，DQ憑藉獨特配方與招牌「反轉唔跌」的軟雪糕而風靡全球。品牌首間香港旗艦店選址銅鑼灣核心地段 One Causeway Bay(港島壹號中心)，並於11月28日正式開幕。除了帶來多款人氣經典甜點與全新系列外，品牌更預告將擴展版圖至觀塘、元朗及東涌，為全港甜品控帶來驚喜，首店開幕首三日更推出開幕優惠！

說到Dairy Queen代表作，非Blizzard暴風雪軟雪糕莫屬。雪糕採用獨家配方奶漿打製，質地綿密醇厚，最標誌性的賣點是整杯反轉亦不會溢出，帶來「Upside Down」玩味樂趣。香港店將帶來多達十款口味，當中全球粉絲必點的「Big Oreo Blizzard」將香濃雲呢拿軟雪糕與大塊曲奇緊密攪拌，每一口都充滿曲奇可可與冰涼奶香；而近年大熱的「開心果 Blizzard」亦同步登場，甘香撲鼻的開心果碎融入順滑雪糕之中，堅果脆感與雪糕柔滑在舌尖交織，絕對是堅果控首選。此外，顧客更可大玩「自選加料」，隨心加入布朗尼粒、朱古力碎或煙韌麻糬等配料，打造專屬的個人化口味。

除了招牌暴風雪，香港門市亦帶來五大產品種類，包括全新的牛角包雪糕系列、經典奶昔、甜筒軟雪糕及特色芭菲，未來更會陸續推出各式雪糕蛋糕。當中最受矚目的莫過於全新牛角包雪糕系列，將微熱烘烤、牛油香氣四溢的鬆脆牛角包，配搭冰涼醇滑的招牌軟雪糕，酥香與奶香於味蕾同時綻放，帶來「一冷一熱」的雙重味覺衝擊。至於經典奶昔系列則直接以招牌軟雪糕作基底打製，入口厚實豐盈且甜度適中，提供士多啤梨雲呢拿及薄荷朱古力等雙層交織口味；而特色芭菲系列則層層鋪滿香脆堅果、煙韌配料與濃郁朱古力醬，色彩繽紛，最適合與三五知己共享。

首三日講暗號低於半價歎暴風雪

為慶祝銅鑼灣首店隆重開幕，Dairy Queen 特別推出雙重開幕限定禮遇。於11月28日至30日開業首三天期間，顧客只需親臨銅鑼灣門市並向店員講出指定暗號「Upside Down 反轉唔跌」，即可以超值優惠價$25購買原價$52的大杯裝 Blizzard，激減超過半價。同時，於開業首週內在門市作任何消費，拍下產品照片上傳至個人 Instagram Post 或 Story 並標籤官方帳號，向職員出示即可免費獲贈香港限定磁石貼乙個，數量有限，送完即止。

本季4間分店全面佈局

繼銅鑼灣首店打響頭炮後，Dairy Queen 的香港拓展計劃亦將全面展開。位於觀塘巧明街 The Angle 的九龍區分店將於銅鑼灣店營業後約一星期緊接登場，而新界及離島分店亦將於12月內分別進駐元朗形點 I及東涌東薈城名店倉，合共四間分店全面覆蓋港九新界及離島，讓各區雪糕迷都能隨時隨地感受甜蜜滋味。