聖誕倒數月曆2026｜本地科研護膚品牌factiv首推倒數禮盒 齊集皇牌精華+ 3大隨機盲盒

各大美妝護膚品牌紛紛推出節日倒數禮盒，而本地薑代表、香港科研護膚品牌 factiv亦宣佈首度推出品首個聖誕倒數月曆禮盒「Unwrap the Science」！這份總值超過 $1,161的禮盒，一盒雲集每月銷量冠軍的皇牌補濕精華、方便外遊的旅行裝單品，更暗藏3大盲盒隨機禮遇及趣味十足的聖誕限定結晶樹，只需$855 親民節日價就可以入手，絕對是今個冬日送禮自用的高性價比之選。

首個聖誕倒數月曆登場 一直堅持在香港科學園自家實驗室進行嚴格研究與測試的 factiv，向來針對香港潮濕多變的氣候研發輕盈無負擔配方，同時堅守無動物測試及推行舊樽回收計劃，深受本地消費者支持。今次首度推出聖誕倒數月曆，品牌特別以「Unwrap the Science」為核心主題，寓意讓用家在逐格拆開聖誕禮物的過程中，能親身體驗並拆解每款產品背後的科研成分與護膚原理。

入手皇牌精華與 3 大隨機盲盒 今次推出的「Unwrap the Science」聖誕倒數月曆禮盒內藏8格驚喜，由5款固定王牌及節日限定單品，加上3款充滿未知期待的隨機盲盒產品組成，全面照顧秋冬乾燥肌的各種需要。禮盒有連續每月銷量冠軍的皇牌 HYA3 補濕修護精華（30ml）正裝，為乾燥肌膚深層注水並長效鎖水；同時貼心配備便於節日外遊攜帶的CRM3紓敏修復面霜旅行裝（5ml），以及質地輕盈不黏膩的 ECT1 極境修護因子防曬乳旅行裝（10ml），全方位鞏固並保護脆弱的肌膚屏障。此外，考慮到聖誕派對季節頻繁外出，禮盒更特別加入聖誕限定水潤酒精噴霧（20ml），讓大家潔淨雙手之餘亦能保持水潤不緊繃。

禮盒更特設3重隨機盲盒體驗，第一重驚喜為香氣潤手霜套裝（50ml），將隨機送出清新的Sunrise Sorbet微光雪葩潤手霜套裝或充滿節日氣氛的Midday Mocktail懸日微醺潤手霜套裝，於寒冬中滋潤雙手；第二重驚喜則為人氣單品正裝二選一，用家有機會獲得ECT1極境修護因子防曬乳（40ml）或針對眼周細紋及暗沉問題的PEP5淡紋提亮眼霜（15ml）；至於最後一格，品牌會從五款高濃度Booster美容儀專用安瓶裝（5ml）中隨機送出一款，包括藍銅修復紓敏安瓶、乾燥修復水潤安瓶、深層淨痘控油安瓶、水光亮白淨肌安瓶及胜肽緊緻淡紋安瓶，方便用家針對不同膚況配合美容儀或日常精華靈活配搭。

聖誕限定結晶樹 將趣味科學融入節日 為進一步貫徹品牌「Science For All」的理念，禮盒特別加入聖誕限定單品 Magic Crystal Christmas Tree，讓用家在護膚之餘亦能輕鬆體驗趣味科學，為家居或辦公室增添冬日儀式感。用家只需將附設的專用溶液倒入底座並靜待一晚，原本平平無奇的紙樹便會奇蹟般「開花」，在樹梢凝結成雪花般的精緻結晶。這場冬日魔法背後其實蘊含了兩大科學原理，首先透過紙纖維細小空隙產生的毛細現象，將溶液一路吸上樹頂，隨後再隨著水分蒸發引發結晶現象，使溶液中的物質自然析出，變成充滿節日氣氛的獨特擺設。

預售疊加會員優惠 盡享雙重節日禮遇 factiv 聖誕倒數月曆禮盒「Unwrap the Science」現已於品牌官方網站factiv.com展開預售，並將於2026年12月1日正式公開發售。整盒禮盒內含的8重聖誕驚喜總值超過$1,161，現時節日限定售價僅$855。凡於預售期間訂購這份倒數月曆，更可與現有會員優惠同時疊加使用，讓一眾粉絲以更優惠的價格盡享雙重節日禮遇。