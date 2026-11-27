經典人氣漫畫《花生漫畫》（PEANUTS）是許多大小朋友的至愛動畫，當中主角Snoopy將會以全新冬日造型登陸上水廣場。即日起，上水廣場聯乘山下谷子推出「Snoopy 聖誕夢幻小鎮」，當中包括限定店和3大打卡位。粉絲不但可與3米高的巨型禮物屋合照，更可入手超過30款香港首發的聖誕主題精品，當中限量200套的聖誕珍藏金屬幣，粉絲必搶。

推出200+精品 30+全港首發PEANUTS聖誕周邊 今次活動最為吸引的，當然是Snoopy聖誕夢幻小鎮限定店。店內匯聚超過200款PEANUTS精品，涵蓋家居佈置、節慶裝飾和實用周邊，更加獨家發售逾30款全港首發PEANUTS聖誕主題精品，包括聖誕珍藏金屬幣和限定減壓鍵帽鎖匙扣，絕對是聖誕禮物的首選！

3大打卡位 必影3米高巨型禮物屋+發光熱氣球 活動同時設有3大打卡位，包括3米高的Snoopy歐陸聖誕巨型禮物屋、3米高巨型發光熱氣球和Snoopy歐陸夢幻聖誕小屋。每個打卡位以節日經典的紅白色為主色調，配合聖誕樹和禮物盒等節日必備元素，以及戴上聖誕帽和頸巾的主角Snoopy，不妨到場與Snoopy創造難忘回憶。

上水廣場「Snoopy 聖誕夢幻小鎮」 日期： 即日起至1月5日(二) 時間：上午 10 時至晚上 10 時 地點：上水廣場 1期 - 2樓中庭 及 上水廣場 2期 – 地下 限定店 日期： 即日起至1月5日(二) 時間：上午 11 時至晚上 8 時