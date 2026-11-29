銅鑼灣又有新咖啡店！全新麵包咖啡店PapaCafe正式進駐京士頓街，佔地逾3,000呎的空間大走型格紅酒色配銀色金屬未來感設計，甫入門口更可見搶眼的 DJ 櫃台，打破傳統麵包店印象。新店最大賣點是打破常規引入「No Barista」智能咖啡吧系統，同時自設烘焙工場，每日新鮮出爐超過20款創意蛋撻及鹹甜麵包。為慶祝開幕，品牌更將於12月初推出超震撼$1限量蛋撻優惠，各位麵包控與咖啡迷絕對不能錯過！
引入得獎系統15秒極速出杯 $19歎咖啡
主打高效率與親民定價的PapaCafe，是全港首間引入高智能咖啡吧系統 OnePress的咖啡店。該系統曾於今年四月美國聖地牙哥舉辦的「World of Coffee」咖啡展中奪得最佳新產品獎，只需10至15秒便能極速沖調出一杯保留綿密咖啡脂泡的優質咖啡，美式咖啡定價更只是$19！店家選用雲南及衣索比亞自家拼配豆，沖調出的拿鐵($25)順口平衡，更提供免費升級轉米奶，照顧純素及乳糖不耐症人士的需要。
全港首間Matcha On Tap
除了咖啡，OnePress系統亦能同時支援三種獨立原料調配特飲。鍾情奶蓋口感可試雲朵系列，在拿鐵上鋪滿草莓、奶油曲奇、黑芝麻或薄朱口味的輕柔奶蓋；喜歡清爽果香則可選擇哥斯達黎加紅蜜處理單品豆冷萃咖啡，提供椰子、荔枝椰香及楊枝甘露等破格配搭。PapaCafe成為全港首間以「On Tap」形式供應抹茶的咖啡店，嚴選宇治抹茶調製出香芒抹茶拿鐵($36)及黑芝麻雲朵抹茶拿鐵($36)等特色飲品，茶香濃郁順滑。
即場鮮刨黑松露開心果蛋撻 20款創意烘焙
店內的自家麵包工場每日新鮮製作多款匠心烘焙，嚴選日本麵粉、法國牛油、義大利開心果及 Valrhona 朱古力等頂級原料。當中首推蛋撻系列的「松露開心果蛋撻」($18)，鬆化酥皮盛載香濃蛋漿與黑松露開心果醬，客人更可額外加$8 升級「鮮刨松露開心果蛋撻」($26)，由店員即場在撻面刨上滿瀉的新鮮黑松露片，香氣撲鼻，每日僅限量50個。同系列亦有加入海鹽檸檬朱古力醬及千層脆片的「檸檬脆脆」($16)，以及鋪上軟綿蛋白霜的「鐵觀音雲朵」($21)。
喜愛創新口味的食客，必定要留意招牌酥皮及流心鬆餅系列。旋風可頌(Papa-ssant)的「雙重抹茶」($38) 特別製作雙重抹茶口味，抹茶奶酥注入滑溜抹茶忌廉；「花椒朱古力麻糬丹麥酥」($34)將微麻花椒與煙韌麻糬融入法國朱古力之中，層次豐富；而「荔枝玫瑰烏龍茶鬆餅」($24)與「香芋鹹蛋黃鬆餅」($24)呈流心效果，充滿驚喜。鹹食方面則有足料「龍蝦薯蓉酥皮」、「鰻魚蛋沙律可頌」及「大阪燒鹼水熱狗」等，配搭加入鹽味薯片與棉花糖的「薯片可可曲奇」，充滿驚喜。
兩日開幕優惠 $1搶購招牌蛋撻
店內採用全自助點餐模式，食客於自助機下單後即可到吧台及麵包櫃取餐，在寬敞舒適的座位區配著柔和燈光與音樂細味美食。為回饋一眾支持者，PapaCafe 將於12月5日及12月6日一連兩日推出開幕限定優惠，凡於下午1時至3時親臨門市，即可以$1激抵價購買原價$26的「鮮刨松露開心果蛋撻」一件。優惠每日限量200件，每人限購一件，先到先得。
PapaCafe
地址：銅鑼灣京士頓街 9 號 Fashion Walk 地下 E-G 舖
營業時間：8:30– 19:30