銅鑼灣又有新咖啡店！全新麵包咖啡店PapaCafe正式進駐京士頓街，佔地逾3,000呎的空間大走型格紅酒色配銀色金屬未來感設計，甫入門口更可見搶眼的 DJ 櫃台，打破傳統麵包店印象。新店最大賣點是打破常規引入「No Barista」智能咖啡吧系統，同時自設烘焙工場，每日新鮮出爐超過20款創意蛋撻及鹹甜麵包。為慶祝開幕，品牌更將於12月初推出超震撼$1限量蛋撻優惠，各位麵包控與咖啡迷絕對不能錯過！

引入得獎系統15秒極速出杯 $19歎咖啡

主打高效率與親民定價的PapaCafe，是全港首間引入高智能咖啡吧系統 OnePress的咖啡店。該系統曾於今年四月美國聖地牙哥舉辦的「World of Coffee」咖啡展中奪得最佳新產品獎，只需10至15秒便能極速沖調出一杯保留綿密咖啡脂泡的優質咖啡，美式咖啡定價更只是$19！店家選用雲南及衣索比亞自家拼配豆，沖調出的拿鐵($25)順口平衡，更提供免費升級轉米奶，照顧純素及乳糖不耐症人士的需要。

全港首間Matcha On Tap

除了咖啡，OnePress系統亦能同時支援三種獨立原料調配特飲。鍾情奶蓋口感可試雲朵系列，在拿鐵上鋪滿草莓、奶油曲奇、黑芝麻或薄朱口味的輕柔奶蓋；喜歡清爽果香則可選擇哥斯達黎加紅蜜處理單品豆冷萃咖啡，提供椰子、荔枝椰香及楊枝甘露等破格配搭。PapaCafe成為全港首間以「On Tap」形式供應抹茶的咖啡店，嚴選宇治抹茶調製出香芒抹茶拿鐵($36)及黑芝麻雲朵抹茶拿鐵($36)等特色飲品，茶香濃郁順滑。