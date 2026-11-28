IKEA聖誕2026系列登場 必入手150cm聖誕樹！高性價比+靈活搭配打造濃厚北歐冬日氣氛家居

一年一度的聖誕節即將來臨，IKEA近日正式推出全新聖誕限定VINTERFINT及STRÅLA系列，將傳統瑞典工藝與現代簡約美學融入日常家居，主打高性價比及靈活搭配，無論是蝸居還是大宅，都能以親民價錢營造濃厚的北歐冬日氣氛，讓港澳家庭輕鬆添置小物就能迎接佳節。

迷你聖誕樹為小空間打造童話冬日聖誕 提到聖誕佈置，聖誕樹向來是全場焦點。今次VINTERFINT系列備有多款尺寸的人造聖誕樹，例如150厘米款售$299.9，210厘米款售$999.9，不僅方便收納打理，更可每年重複使用，實用又環保。對於居住空間有限的香港家庭，不妨考慮$149.9的VINTERFINT松木掛牆裝飾，既不佔用地面空間，又能自由掛上吊飾與聖誕卡，展現個人風格。 吊飾方面同樣充滿驚喜。系列除了推出3件套裝綠色聖誕樹裝飾品（$129.9）及多款彩色玻璃聖誕樹裝飾球（$79.9）外，亦加入不少玩味元素，例如$49.9的雪糕造型裝飾球，以及充滿森林童話感的紅色蘑菇吊飾（$79.9）與摺紙條紋吊飾（$119.9）。將不同質感與造型的掛飾互相配搭，在燈光映照下更顯層次，為客廳注入活潑節日感。

窗邊燈飾添暖意 在瑞典傳統中，於窗台掛上星星燈飾象徵摘下夜空中的星星，為冬夜街道添上一抹溫暖光芒。今年STRÅLA系列帶來多款採用高效節能LED的聖誕燈飾，讓市民以低成本打造溫馨光影。其中56厘米紅色紙星形燈罩售$49.9，掛於窗邊或玄關已相當搶眼；配上火柴形木質LED座地燈，為客廳角落增添趣味。 桌面與邊几同樣有好選擇，包括$79.9的綠色聖誕樹造型LED座檯燈、$99.9的雪人造型LED座檯燈，以及$99.9的白色村莊半球形LED座檯燈，亮燈後彷彿置身飄雪北歐小鎮，為冬日夜晚增添一份寧靜治癒的浪漫。

餐桌佈置與親子烘焙 聚會儀式感全面升級 聖誕假期少不了與親友聚餐或親子下廚，VINTERFINT系列亦涵蓋多款餐桌與烘焙好物。想提升聚會儀式感，可先鋪上紅白條紋檯布，再擺放紅色3層糕餅架盛載甜品，配上鹿造型連蓋碗或聖誕老人造型連蓋碗裝載小食，再以粉紅色鴨子餐紙巾及聖誕老人綠色咕𠱸套作點綴，頓時令全屋洋溢歡樂氣氛。若想與小朋友一同動手整曲奇，4件套裝不銹鋼餅模只需$29.9，輕鬆製造難忘的親子時光。

燭光香氣配心思包裝 送禮自用兩相宜 除了佈置與聚餐，香氣與包裝細節同樣能為節日加分。VINTERFINT推出多款復古風格燭台（$79.9），搭配散發蘋果與玉桂香氣的金屬杯裝香味蠟燭（$32.9），最適合在冬夜放鬆身心。送禮方面，系列備有多款北歐印花花紙（$29.9至$37.9）及$12.9的紅白雙色繩，讓市民親手包裝禮物，心意更顯真摯；而$19.9的彩色方格聖誕限定環保購物袋則輕巧耐用、容量達71公升，無論掃貨還是派對收納都相當實用。 全新VINTERFINT及STRÅLA系列現已於全線IKEA門市及網店同步發售，有興趣為家居換季的市民不妨趁早選購。