家常菜的迷人之處，往往藏於餐桌樸實調味之中。香港沙田凱悅酒店中菜廳「沙田18」行政中餐總廚何振雄師傅，便從紫蘇、豆豉、蝦米與老菜脯等傳統廣東佐料出發，不過分賣弄，以講究火候與繁複工序，將客家、東莞及潮州的地方家常菜重新演繹，帶來一場醇厚惹味的秋冬盛宴。

必吃手磨薑茸蒸鹹鮮東星斑、缽仔薑豉蒸腩肉

餐單中的家常小菜處處見功夫。「缽仔薑豉蒸腩肉」($268)充滿農家風情，五花肉先經明火燒皮並慢火逼出多餘油脂，再與大量老薑、豆豉及片糖煸炒，最後入缽蒸至軟嫩，甘香而不膩口，堪稱佐飯佳品。另一道「紫蘇花螺肉蒸牛骨髓」($338)則以鮮甜花螺取代傳統田螺，起肉後拌入新鮮紫蘇、豆豉及白胡椒粒，與入口即化的牛骨髓同蒸，香氣撲鼻。

海鮮菜式同樣講究層次。「老菜脯醬東山小吊桶」($338)用上潮州老菜脯並加入蝦米、南薑等秘製成醬，鹹香回甘，恰到好處地襯托出原隻東山小吊桶的鮮甜與豐腴墨膏，非常惹味；「海虎蝦啫陳村粉煲」($458)先將陳村粉煎香墊底，吸盡蝦米蓉與海虎蝦燜煮的濃郁醬汁，掀蓋一刻焦香四溢。