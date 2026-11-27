乘機場巴士往市區途中，廣播不斷指能轉乘其他路線去港島南部欣賞自然風景，最近此地亦增添一個新景點，皆因網民稱黃竹坑乃「美食沙漠」。每當午飯時間，白藍領眾叫苦連天。細看他們留言，矛頭多指商場選擇雖多，惟價錢比中環更「離地」，一般按人頭消費近百元，且質素平平，不符性價比。某些表示工廈飯堂價格比得上茶餐廳，部分環境不佳。為逃離沙漠，一於搭商廈穿梭巴士赴香港仔。該食肆林立，花多撩亂，惜若錯過回程車，初冬前步行10多分鐘定大汗淋漓。為一探究竟，決尋找沙漠內綠洲甘泉。

文：何駿傑 圖：羅錦鴻

螢光汁焗豬扒飯 翻查搵食網站，黃竹坑實多選擇，具特色則隱在工廈內。其中一間撚手煮地中海菜，看圖該鷹咀豆蓉比得包賣相吸引，心裡充滿期待。然這不知結業或休息，所有電話皆聯絡不上，敗興失落。了無方向，餓腸轆轆，南朗山道熟食市場正在面前，既然來到，隨意逛逛。或已過午飯時段，人流疏落，下層8店部分已進行清潔，見此仍有食客光顧，故坐下細閱餐牌。歷數分鐘實欠頭緒，店員推薦食焗豬扒飯，然後望環境缺冷氣，焗飯熱上加熱，惟鼓聲響徹，放下靜心。約等5分鐘上枱，只見外表已感到誠意滿滿。橙黃稠汁續帶小起伏，碟邊微焦，用叉能勾起芝士呈拉絲效果；切長條煎豬扒鋪整飯面，更撒上香草碎，嫩肉帶汁。飯底非蛋炒飯，白飯稍軟爛，撈汁頗糊口，幸味似港色螢光汁茄汁豬扒飯，頓勾絲絲記憶。飲品揀凍咖啡，冰爽順喉，餘韻竟帶點炭香，幽幽降溫。

南朗餐廳 / 黃竹坑南朗山道熟食市場地下4號舖 / 電話：64884646

五香肉丁炒飯烈焰飛舞 吊扇依舊盤旋，麻雀間中和唱，市場窗框穿透金光倒影，熱浪中添幾分寫意。悠然之際，爆炒聲不絕，跟隨音符尋覓，源自同層近40年小店。窺師傅推翻拋兜，火光一閃一亮，確有昔大牌檔風味。想嗜揚州炒飯或星州炒米覺普通常見，五香肉丁炒飯則初嘗。賣相和生炒牛肉飯差不多，先舀飯底，油分沒過多，肉丁醬色覆蓋飯身，粒粒分明；該雖罐頭，其辛香滲透飯內，配上生菜絲，絲辣惹味，分量頗多，大碟滿足。此午餐跟冷熱飲品，剛選凍咖啡，今揀凍奶茶。奶滑微甜，金屬杯能延長冷感，茶底較淡，然不感任何失望，皆乃只50元，在百物騰貴時勢下有這質量，實沒挑剔空間。

美景美食店 / 黃竹坑南朗山道熟食市場地下8號舖 / 電話：97513902

十九年泰國人海南雞 捧腹四處遊走，市場頂樓為兒童遊樂場，空間廣闊，仰望商場回憶黃竹坑邨舊貌，惜塵土飛揚，惟不礙小情侶談心言歡。旁大王爺廟香火依然，香葉徑畔映餘暉，寫字樓人群如鯽離開。每到晚上，該一樓變成泰國菜世界，酸辣、香料氣味遍布角落，斬海南雞聲不絕於耳。黃澄皮彈，凝脂豐腴，髀肉幼嫩，翼位吮淨，蘸添麵豉自調醬，鹹辣提味；油飯清爽，間夾炒香蔥頭。飲品當配帶特色珍多冰，但泰國人老闆立即糾正名珍多星，見微知敬業樂業，「不認同黃竹坑為美食沙漠，若真有此事，自己亦不會在這19年」。天蒼山隱，遇同途萬里人；漠風沙吹，領新味闢謠傳。