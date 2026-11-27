Sanrio 粉絲們又有新嘢換！ 7-Eleven 早前聯乘 Sanrio characters 推出的《 RE-PLAY 經典回憶》系列電子遊戲機盲盒大受歡迎，宣佈加推聯乘系列第二彈企劃《秘密 Fun 享》系列——「 Sanrio characters 心願留言錄音機」盲盒！將 4 位可愛的 Sanrio characters 造型與錄音留聲功能結合，錄音機更內藏驚喜！《 Re-New 萌藝復興小物系列》亦同步加推全新精品，粉絲們記得 bookmark 時間， 12 月 2 日早上 7 時起正式登場！

4 款心願留言錄音機盲盒 內置變聲 + 「悄悄話」模式

第二彈「Sanrio characters心願留言錄音機」盲盒集結4位人氣角色：Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody及Kuromi，以復古收音機造型配上大頭趴姿模型亮相。每款錄音機均內置一鍵錄音功能，方便錄下聖誕祝福送給親友；更加入「變聲功能」，令錄音頓時變得趣怪可愛，而且每位角色的變聲效果各有不同，打開專屬「悄悄話」模式，更可即時聆聽角色留給粉絲的小驚喜！

錄音機下方小櫃桶藏有角色造型迷你便條紙，擺放在辦公桌或家中都是質感滿滿的小擺設。將角色大頭模型移至左側後，機身可緊密並排方便收藏；移除模型後更能抽起手柄，像提起舊式收音機一樣。