Sanrio粉絲們又有新嘢換！7-Eleven早前聯乘Sanrio characters推出的《RE-PLAY經典回憶》系列電子遊戲機盲盒大受歡迎，宣佈加推聯乘系列第二彈企劃《秘密Fun享》系列——「Sanrio characters心願留言錄音機」盲盒！將4位可愛的Sanrio characters造型與錄音留聲功能結合，錄音機更內藏驚喜！《Re-New萌藝復興小物系列》亦同步加推全新精品，粉絲們記得bookmark時間，12月2日早上7時起正式登場！
4款心願留言錄音機盲盒 內置變聲 +「悄悄話」模式
第二彈「Sanrio characters心願留言錄音機」盲盒集結4位人氣角色：Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody及Kuromi，以復古收音機造型配上大頭趴姿模型亮相。每款錄音機均內置一鍵錄音功能，方便錄下聖誕祝福送給親友；更加入「變聲功能」，令錄音頓時變得趣怪可愛，而且每位角色的變聲效果各有不同，打開專屬「悄悄話」模式，更可即時聆聽角色留給粉絲的小驚喜！
錄音機下方小櫃桶藏有角色造型迷你便條紙，擺放在辦公桌或家中都是質感滿滿的小擺設。將角色大頭模型移至左側後，機身可緊密並排方便收藏；移除模型後更能抽起手柄，像提起舊式收音機一樣。
加$50即可換購第一彈電子遊戲機
電子及實體印花將於12月2日早上7時起派發至12月29日，於7-Eleven實體店舖（香港迪欣湖、迪士尼行政大樓及迪士尼樂園食物亭分店除外）或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。另外，7-Eleven亦加碼推出換購優惠，凡換購「Sanrio characters心願留言錄音機」1件加$50，即可隨機換購第一彈「Sanrio characters電子遊戲機」1件。
電子印花
儲齊4張電子印花加$68，即可隨機換購1件。
實體印花
儲齊4張實體印花加$68，即可隨機換購1件。
yuu獎賞計劃會員專享優惠
推廣日期：由2026年12月2日早上7時起至2026年12月29日止。
兌換日期：由2026年12月2日早上7時起至2027年1月1日止。
以16,400 yuu積分即可免費隨機換購1件；或
以8,800 yuu積分加$38，即可隨機換購1件。
「Sanrio characters心願留言錄音機」盲盒換購期由12月2日早上7時起至2027年1月1日。
全新懷舊實用小物同步加推
7-Eleven同步加推《RE-NEW萌藝復興小物系列》換購精品，包括Floppy造型陶瓷小碟，以及融入老爺電視機、翻蓋電話及卡式錄音帶等經典電子產品設計元素的多功能公仔掛飾，將懷舊回憶化作日常隨身好物，實用與收藏樂趣兼備！
Floppy陶瓷小碟（共2款：My Melody、Kuromi）：復古磁碟造型設有調味沾醬凹陷位置，打邊爐沾醬或食壽司蘸醬油都非常方便，且適用於微波爐、焗爐及洗碗機。
隨身小電筒公仔掛飾（共2款：Hello Kitty、Hangyodon）：復古老爺電視機造型，底部附有一鍵小燈設計，方便於陰暗環境或袋中搜尋小物件。
隨身鏡公仔掛飾（共2款：My Melody、Kuromi）：懷舊翻蓋電話設計，翻開「電話蓋」，「螢幕」即變身隨身鏡，方便隨時補妝整理髮型。
隨身髮圈公仔掛飾（共2款：Pompompurin、Cinnamoroll）：卡式錄音帶造型內附格紋角色髮圈，掛在袋上作裝飾兼可隨時綁頭髮。
《RE-NEW萌藝復興小物系列》加推換購精品將於12月2日早上7時起於7-Eleven正式登場。