元朗大寶冰室爆紅肉餅飯早前掀起一時佳話，不過最近聲勢有點回落。這邊廂，同區卻出現更有創意的肉餅搞作，說的是元朗形點分店的老字號潮州食府「潮庭」，將經典西式威靈頓結合梅菜肉餅，以新派手法呈現出來。咁獨特罕見，小編一於放工後專誠從黃竹坑公司搭車殺入元朗一試！

新菜之中令我最有好奇心想試的，一定是中西合壁的創新威靈頓梅菜肉餅。肥瘦相間的梅菜豬肉，混合土魷與馬蹄粒，蒸熟定型後，用酥皮包裹，焗20分鐘至金黃酥脆。切開酥皮呈一層層，酥脆又輕盈。內裡的肉餅鮮嫩有肉汁，嘗出梅菜的開胃鹹香、馬蹄的清甜爽脆、土魷的鹹鮮氣息，組合和諧蠻好吃。附上磨菇汁，更添菌香滋味。創意分我俾足100分！

另一道香濃惹味的汕頭海鮮盤配上酥脆法包，汕頭直運到港的海鮮有花蟹、魷魚、花甲、蟶子，皆鮮甜自選酸辣或香辣口味。我選擇了香辣口味，屬微辣級程度，將脆卜卜法包蘸汁，辣勁在舌頭上一下一下微刺即止，辣度不會滑進喉嚨。如果法包有得追加就更好啦！

大紅袍油潑東星斑

沒想到竟然吃到大紅袍油潑東星斑，魚肉嫩滑，沾上花椒油的麻香。用上潮州鹹菜同煮的鹹菜胡椒豬肚煮花甲、由稔山直運到港的新鮮珍珠蠔仔餅、涼拌花螺、潮式醃油帶子，都是海鮮控必食之選！飲杯散發仙氣的手打檸檬茶、吃碗芋泥西米雙皮奶，成件事夠新潮！

甜品/飲品買一送一限定優惠

最後點都要講下優惠，即日起至2026年11月30日，晚市堂食每枱消費滿港幣600元，免費獲贈脆皮芝麻雞一隻（價值港幣168元）；甜品及飲品同享買一送一優惠（免費項目以較低價者計算）。咁抵，快點衝去元朗吧！