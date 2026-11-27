隨著一代又一代人成長與老去，不少傳統文化及習慣慢慢被淘汰，相對新思維湧現，逐漸成為主流，例如不時有網民戲稱某連鎖壽司店是「Gen Z茶樓」。隨著傳統茶樓執完一間又一間，傳統的飲茶禮儀亦開始慢慢失傳。早前，有網民就指飲茶期間別人為你斟茶的話，「敲枱」是一種傳統致謝方式，但原來敲枱的形式細分3種，不同動作或姿勢代表不同意思，未知你有否聽過以下3種致謝方式呢？

1.平輩斟茶雙指輕敲

若果飲茶期間為你斟茶的人是你的平輩，欲以動作致謝的話，應該將食指和中指伸出，以雙指輕敲桌面的形式表示謝意。

2.長輩斟茶握拳輕敲

平輩可以手指指，但若然對方是長輩的話就要多加敬重，因此想向為自己斟茶的長輩致謝，應將所有手指收起，以握拳形式輕敲桌面，亦是比較多人沿用的做法。

3.晚輩斟茶單指輕點

對方為自己斟茶的是晚輩，連帶禮儀做法比較有霸氣，只需伸出一隻食指，輕點桌面兩下即當作致謝。