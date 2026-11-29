由MIRROR 成員邱士縉（Stanley）主演的電影《告別的年代》近日正式在香港上映，故事改編自馬來西亞著名作家黎紫書的長篇小說，背景橫跨60至90年代馬來西亞，電影更遠赴怡保景點拍攝，劇情充滿張力之餘更可以睇靚景！今次特別邀請Stanley分享3個怡保私藏心水景點，不但滿載馬拉風情，而且同樣是電影中的重要場景，大家下次去怡保旅遊不妨參考下！



文：heidi

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鳴謝：馬來西亞旅遊促進局(香港分局)

《告別的年代》劇情介紹 《告別的年代》劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺飾）的愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（Stanl4Textaddexpandmore-dots Paragraph Title Text Paragraph paragraphheaderheader-2header-3header-4header-5header-6bolditalicstrikeunderlineHorizontal linelinkunlinkulolquotealign leftalign centeralign rightjustifyimagetableundoredo《告別的年代》劇情介紹《告別的年代》劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺飾）的愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（Stanley飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。Source code ey飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。

Stanley心水景點 1.打卡隱世洞穴 洞穴是電影中反複出現的場景，雖然戲中的Lanno Valley洞穴現在已經不再對外開放，但其實怡保當地還有其他洞穴值得探秘！推介大家去怡保的椰殼洞(Tempurung Cave)，這座西馬最大的天然石灰岩洞全長約4.5公里，洞頂弧度圓潤，宛如倒扣的巨大椰殼，自公元前八千多年便已存在，見證了億萬年的自然演變，絕對是探險迷的必訪勝地！

Stanley心水景點 2.風光明媚Iskandar Polo Club 鏡湖 Stanley亦推介另一個怡保的隱世秘境－Iskandar Polo Club (鏡湖）。Iskandar Polo Club馬球俱樂部創立於1920年代，擁有逾百年歷史，除了一大片翠綠的馬球場外，來到一定要打卡湖景，碧綠色的湖水平靜如鏡，將四周的風景完整倒映在水面，畫面寧靜而震撼。除了風光明媚，Stanley更表示：「我在戲中有一場游水的戲份，就是在鏡湖發生，大家入場看電影就知道風景有多美。」粉絲們記得唔好錯過！

Stanley心水景點3.怡保舊街場 睇舊建築飲白咖啡 「是女主角杜麗安店舖的場景，保留了很多舊建築，也有很多美食，所以很推介大家去。」如果喜歡打卡舊建築，又想飽歎地道美食，來到怡保絕對要去舊街場。舊街場位於馬來西亞霹靂州近打河西岸，是怡保最具懷舊氣息的老城區，也是白咖啡的發源地。在英殖民時期，這裡因錫礦業而迅速繁榮，後來城市重心逐漸移向近打河東岸，河以西便留下舊街場，河以東則發展成「新街場」。遊客不妨找間舊茶室坐下來歎杯白咖啡，感受老城慢活氣氛。