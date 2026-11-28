圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照、TVB《BB來了》劇照、Unsplash@Andrey Ilkevich

正所謂家家有本難念的經，要與家族每位成員和諧相處實在大有學問，更遑論是多言多語的親戚長輩。早前，一位港媽在家族聚餐時遇到一位疏堂長輩，而這位長輩更在晚飯期間欲借可樂挑撥事主與愛女的關係，幸獲聰穎女兒1句直接KO，引來大批網民高呼「睇得好爽」！

疏堂長輩游說女兒飲可樂 早前，一位港媽在Threads發文分享與疏堂親戚聚餐的不快經歷。港媽自認虎媽，對女兒管教嚴謹，從來沒有給女兒飲過汽水，但並非全禁甜點。聚餐同枱一位一年見三四次的的長輩想撩女兒聊天，就靠可樂嘗試拉近關係，不斷邀請女兒飲可樂。在女兒第一次問媽媽「可唔可以飲」時，事主已表明「唔得」，惟長輩一而再、再而三強調「少少啫，唔怕啦」，最後更試圖「直接開咗罐可樂倒少少落隻杯」，再推到女兒面前，明顯漠視事主對女兒的管教。

長輩挑撥母女關係 當長輩將裝有可樂的杯推到愛女面前時，港媽向女兒表示「如果你聽我話就唔好飲」，聽話的女兒聽畢後就將杯子推回長輩面前。以為事件告一段落，豈料飯局散場時該名長輩竟主動問女兒「點解你頭先要聽媽咪話唔飲可樂呀？係咪驚媽咪呀？」而聰穎的女兒則回應道「因為我成日容易打乞嗤咳呀」，用1句四両撥千斤，卻沒得罪長輩。

虎媽自豪教女有方 網民認同長輩有挑機癮 虎媽聽到女兒的答覆後引以自豪，直指女兒「雖然平時好鍾意激我，又成日扭計食零食，但原來都有將我講嘅嘢聽入耳，更加識唔受人說話影響自己思考」；又承認自己雖然是虎媽，但不解為何部分長輩「係都要挑戰人哋阿媽嘅底線？定佢想證明比我睇，一杯可樂就可以贏到阿媽？究竟呢啲人咩心態」。觀點引來不少網民認同，「我成日都唔明，點解啲長輩係鍾意唱反調」、「最憎長輩成日玩呢啲」，更揚言「長輩就係有舖癮要挑機，無論當面拒絕幾多次，仍然要繼續offer唔應該offer嘅嘢」。