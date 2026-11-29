一直以香港文化及香港故事為產品設計核心理念的本地生活創意品牌 G.O.D. 住好啲（ Goods of Desire ），今年迎來成立 30 周年，特別將中環德己立街門市化身成期間限定快閃展覽空間《香港設計： G.O.D. 三十載》，展出過往 30 年來的經典產品，涵蓋家品、服裝及跨界聯乘系列，等大家可以一同回顧過往的創意足跡。

網上公開徵集絕版藏品

G.O.D. 住好啲於1996年由設計師Douglas Young與Benjamin Lau創立，品牌以「住好啲」為核心精神，將香港街頭文化、日常景物與粵語玩味融入設計，產品涵蓋家品、時尚、禮品及跨界合作系列。是次《香港設計：G.O.D. 三十載》快閃展覽特別公開一系列絕版藏品，包括早期限量版聯乘如Hello Kitty、「九龍皇帝」曾灶財、電影《金雞2》、生力啤酒等，以及經典印刷圖案與已停產的作品， 當中不少絕版藏品更是從網上徵集回來。另外，門市內亦設有回憶牆，回顧G.O.D. 過往輝煌時刻與趣味插曲，包括品牌里程碑、跨界合作、經典廣告與曾引發討論的創意企劃如「拾肆K」事件等，展現G.O.D. 如何以幽默與大膽手法，將香港日常轉化為文化話題。