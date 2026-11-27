Subway®「暖朋友熱烤系列」回歸，今年聯乘韓國潮流品牌wiggle wiggle，推出兩款加入厚切番薯塊的限定潛艇堡，另有黑松露風味芝士波及姜黃南瓜曲奇。聯乘精品分兩波登場，先有wiggle熊及頑皮兔毛絨掛件，12月再推出龍蝦抱枕毯。

牛肋肉、雞腿肉配厚切番薯 兩款熱烤潛艇堡登場

今次系列有「暖芝牛肋番薯潛艇堡」及「暖芝雞腿番薯潛艇堡」，兩款都加入厚切番薯塊、法式芝士風味醬、英式芝士、青椒及洋葱，配上每日新鮮現烤的麵包。

牛肋款以熱烤牛肋肉為主，肉味濃郁，配上番薯甜味及芝士醬，滋味較濃。雞腿款選用原塊熱烤雞腿肉，肉質嫩滑，配搭番薯及芝士醬，同樣有飽足感。

小食有「黑松露風味芝士波」，一份5件，外層焗至金黃，內餡加入黑松露風味及新西蘭芝士，帶有菌香和芝士味。甜品「姜黃南瓜曲奇」印有wiggle熊造型，加入姜黃及南瓜，內藏南瓜軟心和新西蘭芝士，帶少許辛香及甜味。