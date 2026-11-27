Subway®「暖朋友熱烤系列」回歸，今年聯乘韓國潮流品牌wiggle wiggle，推出兩款加入厚切番薯塊的限定潛艇堡，另有黑松露風味芝士波及姜黃南瓜曲奇。聯乘精品分兩波登場，先有wiggle熊及頑皮兔毛絨掛件，12月再推出龍蝦抱枕毯。
牛肋肉、雞腿肉配厚切番薯 兩款熱烤潛艇堡登場
今次系列有「暖芝牛肋番薯潛艇堡」及「暖芝雞腿番薯潛艇堡」，兩款都加入厚切番薯塊、法式芝士風味醬、英式芝士、青椒及洋葱，配上每日新鮮現烤的麵包。
牛肋款以熱烤牛肋肉為主，肉味濃郁，配上番薯甜味及芝士醬，滋味較濃。雞腿款選用原塊熱烤雞腿肉，肉質嫩滑，配搭番薯及芝士醬，同樣有飽足感。
小食有「黑松露風味芝士波」，一份5件，外層焗至金黃，內餡加入黑松露風味及新西蘭芝士，帶有菌香和芝士味。甜品「姜黃南瓜曲奇」印有wiggle熊造型，加入姜黃及南瓜，內藏南瓜軟心和新西蘭芝士，帶少許辛香及甜味。
wiggle wiggle聯乘精品 毛絨掛件及抱枕毯分兩波推出
韓國品牌wiggle wiggle創立於2014年，以色彩鮮明、趣味十足的設計見稱。今次聯乘角色包括wiggle熊、頑皮兔、微笑花及龍蝦，推廣期間Subway®包裝紙也會換上相關圖案。
第一波精品由11月25日起推出，購買「暖朋友熱烤系列」套餐可獲暖友貼紙1張，印有多個聯乘角色。另可加購wiggle熊或頑皮兔暖絨掛件，兩款角色都穿上牛仔吊帶褲，配搭Subway®配色圍巾。
第二波由12月10日起推出龍蝦抱枕毯。抱枕以wiggle wiggle龍蝦角色為造型，戴上Subway®餐巾，內藏印有美式復古圖案的毛毯，天冷時可抱着或披在身上。
香港限定雞肉蘑菇湯配蒜香包
香港分店同期推出限定「雞肉蘑菇湯配蒜香包」，雞肉蘑菇湯香濃幼滑，配搭4吋現烤蒜香包，外脆內軟。蒜香包亦可按喜好改配純白麵包、小麥麵包、蜜糖燕麥包或意大利香料麵包。
Subway暖朋友熱烤系列及聯乘精品詳情
第一波：11月25日起｜全線港澳分店供應
暖芝牛肋番薯潛艇堡
暖芝雞腿番薯潛艇堡
黑松露風味芝士波（5件）
姜黃南瓜曲奇
購買「暖朋友熱烤系列」套餐隨餐附送暖友貼紙1張；任何惠顧加$10換購
購買「暖朋友熱烤系列」套餐加$29，換購wiggle熊或頑皮兔暖絨掛件；任何惠顧加$39換購
第二波：12月10日起｜全線港澳分店供應
購買「暖朋友熱烤系列」套餐加$58，換購龍蝦抱枕毯；任何惠顧加$68換購
精品數量有限，送完或換完即止。