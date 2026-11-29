聖誕將至，想帶毛孩一同感受節日氣氛？香港愛護動物協會（愛協）將於12月12日在青衣中心舉行「毛孩感恩大派對」，到時會有寵物友善市集、節日主題攝影、手作工作坊及天台人寵派對，讓主人與毛孩一同度過愉快的周末。

寵物市集、節日寫真 毛孩打卡留念 活動當日設有寵物友善市集，集合寵物客製化產品、零食及特色禮品，大家可趁聖誕前選購毛孩用品或節日禮物。 本地寵物攝影師Heyhayfoto亦會帶來「秋日感恩節」主題佈景，為毛孩拍攝節日寫真，現場更提供即場印製「人生四格」服務，替毛孩留下特別的節日回憶。 狗狗羊毛氈、咖啡香磚工作坊 親手製作寵物小物 喜歡手作的主人可參加狗狗羊毛氈工作坊，利用戳針及羊毛製作狗狗造型玩偶，為毛孩準備一份獨特的小禮物。

另一場由Cloud Studio聯同愛協舉辦的環保咖啡香磚工作坊，則會利用回收咖啡渣製作寵物造型香磚，再配搭香薰油，為家居添上香氣。兩項工作坊均需預先報名。 天台人寵派對 障礙賽、波波池任狗狗玩 活動期間，愛協青衣中心的天台寵物共享花園將開放予毛孩，現場有障礙賽、波波池及JEKCA打卡位。狗狗更可享用由PetCubes提供的寵物湯水及雪糕，主人亦可趁機與其他毛孩家庭交流。

