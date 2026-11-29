早前，一位由內地來港打工的港漂在小紅書發文，標題以「同事說『屋企有啲事』，大家通常不追問」引入，大讚香港的職場邊界感較強。他分享自身經歷，直指「剛來香港工作的時候，我有點不習慣一種場面。同事臨時要提早走，只說：屋企有啲事。」即使如此，其他同事以至上司都不會追問「發生甚麼事？嚴不嚴重？家裡誰有事？」等問題，反而會冷靜交接工作上的安排，例如「下午的meeting要不要幫忙接一下？客戶那邊有沒有人跟？有甚麼東西需要帶走？」待交接好，通常會以一句「明白，take care」以示結束對話並表達關心。

請假無須說明原由邊界感強

可能因為發文者是港漂，由內地來港打工初期尚未適應香港文化，他坦言「剛開始我會覺得，這樣是不是有點太冷靜。後來慢慢發現，它不是不關心。只是關心你，並不代表一定要你把事情解釋清楚」。而除了有突發事件需要早走，香港職場就連日常請假都會維持邊界感，「有人說下星期放幾天假，同事通常會說：Enjoy your leave」，基本不會問及「去哪裡、跟誰去、為甚麼去、對方想講就講，不想講也不會一直問。」因此，發文者逐漸養成同樣習慣，揚言「現在我聽到同事說：『屋企有啲事』，通常也只會問：『手頭有沒有東西要我幫你接？』其他的，等他想說的時候再說」。