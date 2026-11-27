聖誕將至，想與摯愛和家人飽歎一頓有儀式感的節日晚餐？下文已為大家精選出港九多間高質餐廳，當中包括米芝蓮推介扒房、維港景意日料理、法式地中海菜等，不論想浪漫慶祝還是家庭聚餐，相信總有一間合你心意，下文即睇詳情！

2026聖誕餐廳推介｜香港麗晶酒店The Steak House 香港麗晶酒店The Steak House曾獲選「全球101間最佳牛排餐廳」第80位，並獲《米芝蓮指南》推介，以招牌炭火烤爐與精準火候見稱，節日晚宴每位港幣1,988元起。節日晚宴亮點包括炭烤龍蝦及海膽撻、鵝肝配火雞卷，主菜可選USDA Certified Super Prime牛肉、巴塔哥尼亞白鱈魚或紐西蘭Lumina羊架，全部經炭火烹調，肉香與焦香層次分明。除夕晚宴則以Charcuterie Impériale冷肉芝士拼盤揭幕，內有黑松露鵝肝凍批、金箔酥皮肉批、五款優質凍肉及精選芝士，佐以松露蜜糖與無花果果醬，現場另設廚師即席美食專區，非常豐富，一於相約好友一齊慶祝！

2026聖誕餐廳推介｜香港居舍Salisterra 平安夜六道菜晚宴 聖誕想吃得精緻而浪漫，位於香港居舍的Salisterra以意式風味打造節日菜單。平安夜限定供應四道或六道菜菜單，四道菜每位港幣1,488元，六道菜每位港幣1,688元，適合追求細膩料理與節日儀式感的情侶或摯友聚餐。 平安夜菜式包括醃漬吞拿魚配法式燉菜及Oscietra魚子醬、意大利雲吞配珍珠雞餡、牛胸腺及黑松露；和牛主菜則有香烤西冷牛扒與燉牛頰肉兩種選擇，最後以配栗子忌廉和糖漬黑莓的經典蒙布朗作結。聖誕日則改以共享形式呈現，前菜有法式海鮮拼盤、雞鴨肝芭菲、牛肉他他及意大利菊苣沙律，主菜可選香烤火雞胸、澳洲菲力牛柳、供兩人分享的香烤原隻帶骨鴨胸，或素食松露意大利飯，四道菜午市及晚市每位港幣988元。

2026聖誕餐廳推介｜全新板前日本料理Kappo & Sushi Suzaku 聖誕節不一定要按傳統食西餐，尖沙咀最近新開全新板前日本料理「Kappo & Sushi Suzaku 壽司·割烹 朱雀」，餐廳由曾主理多場星級客席料理的Li師傅掌舵，結合割烹即席烹調與江戶前壽司刀工，於簡約雅致的板前席間呈現節奏明快的當季日式饗宴。冬季晚市Tasting Menu每位港幣1,680元，嚴選日本產地直送海鮮與當造食材，必食香箱蟹釜飯、雲子、36個月巴馬火腿及紫蘇葉米網卷，將冬季海鮮的鮮甜與細膩完美結合。

地址：尖沙咀赫德道2號金麟商業大廈5樓

營業時間：午市中午12時至下午2時；晚市晚上7時至11時，逢星期三休息

2026聖誕餐廳推介｜人氣中菜餐廳胡同聖誕晚餐 人氣中菜餐廳胡同今年聖誕為食客帶來充滿個性的節日菜式。冬至晚宴於12月19日至22日供應，四位用港幣3,988元，八道精選佳餚包括紅油魷魚麵及烟燻熗鍋黃花魚，甜品雲尼拿薑汁雙色湯丸可選黑朱古力榛子或白朱古力花生內餡，豐富而滿足。聖誕期間，節日早午餐每位港幣628元，於12月25日至27日供應，備有孜然羊肉串等招牌美饌，配搭香檳更添節日氣氛；八道菜聖誕晚餐每位港幣1,388元，於12月24日至26日供應，展現辣椒料理在麻辣以外的豐富層次，包括凱里紅酸虎蝦配香煎芋泥餅，甜品則有紅桑子朱古力球配蛋白脆餅。

2026聖誕餐廳推介｜意大利老字號La Taverna 節日午市套餐$198起 如果想以較親民價位享受聖誕氣氛，推介大家試試創立於1969年的La Taverna。餐廳是尖沙咀歷史最悠久的意大利餐廳之一，保留傳統意式小餐館的樸雅風格與溫馨氛圍，今個冬日推出節日限定午市套餐，每位港幣198元起，非常適合午間小聚或聖誕前與同事聚餐。午市套餐供應黑松露野菌湯、酥皮珍珠雞肉醬配苦苣沙律、南瓜意大利飯及澳洲M5和牛西冷等冬日菜式；四道菜節日套餐每位港幣688元，於11月1日至12月23日午市及晚市供應，包括生牛肉薄片、香滑栗子湯、澳洲西冷牛扒配蜜汁烤細長胡蘿蔔及紅酒汁，並附一杯熱紅酒。12月24日及25日的五道菜聖誕套餐每位港幣888元，以香煎北海道帶子配根芹菜泥、黑松露及神石榴汁揭幕，主菜可選烤冰島鱈魚或慢烤羊架，最後以意大利聖誕麵包作結。



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2026聖誕餐廳推介｜TABIÀ聖誕松露晚宴 冬季必食松露菜色！位於堅道的北意風情小酒館TABIÀ推出聖誕松露晚宴，每位港幣1,198元，於12月23日至27日及31日限定供應。菜單以阿爾卑斯山農舍的純樸溫馨，結合意大利矜貴時令食材，滿載節日儀式感。

五道菜晚宴以黑松露多士揭幕，手工法式牛油麵包鋪上自家調配冬季黑松露醬，再刨上新鮮黑松露；其後是家傳大蔥薯仔湯配煙燻意式煙肉。重點菜式白松露手工闊條麵，由人手揉製，拌入輕盈牛油醬汁，再即席刨上阿爾巴白松露，香氣馥郁。主菜可選頂級牛柳配醇厚醬汁及高山根莖蔬菜，或香煎黑鱈魚；甜品可選招牌Tiramisu提拉米蘇，或加港幣88元升級朱古力火鍋，更有節日氣氛！



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2026聖誕餐廳推介｜中環LPM聖誕四道菜晚餐 法式聖誕一向給人浪漫印象，位於中環士丹利街的La Petite Maison（LPM）主打法國蔚藍海岸風情餐廳於12月推出節日商務午市套餐，設兩道菜及三道菜選擇，以時令食材演繹地中海經典風味；12月7日起晚市另供應聖誕限定單點美饌，包括炭火烤紅衫魚柳及檸檬牛油帶子意大利燴飯。12月24日至26日的四道菜聖誕晚餐，精選白松露布拉塔芝士、橙香苦苣油封鴨及香草羊扒，並配搭限定雞尾酒與精選名莊佳釀，適合想在燭光與酒香中慶祝佳節的情侣或好友。踏入年末，LPM更舉辦除夕倒數派對，以精緻法式美饌、香檳與熱鬧氣氛迎接2027年，想在跨年夜盡興的人絕對不能錯過！