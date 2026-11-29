PMQ味道圖書館及繪本館再次推出全新展覽！藝術家歐陽應霽，以及插畫家阿莉與Joanne Liu分別推出《餓鬼》及《START FROM HERE》展覽，帶領訪客以美食及不同視角，感受日常生活的美好。

24幅四格漫畫 解析生活中各種的甜酸苦辣 藝術家兼味道圖書館策展人歐陽應霽的全新展覽《餓鬼》以飲食文化為主題，透過24幅四格漫畫作品解析生活中各種的甜酸苦辣。展覽同時設有3大工作坊，歐陽應霽將會現身帶領粉絲細味《餓鬼》的漫畫世界，甚至與香港漫畫家RexKoo公開他們的Comfort Food秘密。

透過繪本欣賞事物的不同角度 另一在繪本館舉辦的展覽「這樣看，那樣看」，由插畫家阿莉與Joanne Liu合力打造。Joanne習慣從生活出發，留意身邊容易被忽略的小趣味；阿莉則喜歡走進內心，感受安靜之中的美好，不同的性格讓作品以不同視角交織。阿莉與Joanne Liu挑選超過20本繪本，分為「想像 Imagine」、「反思 Reflect」與「探索 Explore」三部分，每個部分設有多個小課題，與課題相關的繪本並置展示。讀者可透過繪本中不同的視覺和敍事方式，感受不同的領悟，看見單一視角以外的可能。

展覽空間設計同樣有心思。阿莉與Joanne Liu選用各種反光材質，讓光影成為空間的一部分。加上特意設計的微小細節，鼓勵讀者細心觀察。

《餓鬼》展覽 日期:即日至 2027 年 1 月 17 日 時間:星期三至日下午 1 時至 6 時 地點:中環鴨巴甸街 35 號元創方 B 座 H504 味道圖書館 Taste Library 《這樣看，那樣看》展覽 日期：即日至 2027 年 1 月 10 日 開放時間：星期三至日下午 1 時至 6 時 地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 B 座 5 樓 H501 繪本館 門票：日票港幣 $20（可以觀賞歐陽應霽搵食漫畫展覽「餓鬼」與繪本館「這樣看，那樣看」兩 個展覽） / 通行證港幣 $80（可於指定展期內入場）