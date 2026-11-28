下個月就到聖誕，本地人氣烘焙品牌Bakehouse一口氣為大家帶來多款節日限定商品。當中必試其每年聖誕都會限定推出的招牌酸種意大利聖誕麵包，另外亦有全新口味藍莓檸檬聖誕牛角酥麵包，以及24件裝節慶歡聚禮盒，下文即睇介紹！

Bakehouse招牌酸種意大利聖誕麵包 聖誕慶祝必備聖誕麵包Panettone！向來傳統意大利聖誕麵包多以糖漬橙皮與葡萄乾為主角，Bakehouse今次則大膽換上新組合，以香甜藍莓、藍莓朱古力、糖漬檸檬與罌粟籽，交織出清新明亮的果香。全新「藍莓檸檬罌粟籽酸種意大利聖誕麵包」靈魂重點是選用Bakehouse自家培育的天然酸種Lievito Madre，團隊全年每天悉心餵養酸種，烘焙前更會多次續種，令發酵過程持續而穩定，而且全程不添加商業酵母，讓麵團在天然發酵中變得更豐厚、更有層次。另外製作過程同樣講究：麵團經歷兩個發酵階段，合共超過48小時慢速發酵。靜置一晚後，烘焙師逐少揉入牛油、雞蛋與砂糖，再以人手塑形、放入紙模發酵及烘焙；出爐後隨即倒掛放涼，保留高挺飽滿的圓頂造型，口感亦如羽毛般輕盈。

酸種意大利聖誕麵包現已開放接受預訂（每個售價$388/750克），並於2026年11月30日至12月26日正式發售（提供門市自取及送貨服務）。客人可於取貨日前至少三天親臨任何Bakehouse分店預訂，或透過 Bakehouse Club App 預留即日到店自取或即場選購（庫存以實時供應為準）。如需安排送貨服務，則可於心儀送貨日期前至少三天（中午12時前）透過官方線上預訂平台 Bakehouse Occasions下單。

即睇節日限定系列！ 除了重頭戲Panettone，今季的節日限定美點同樣值得一試！心水推介今年全新口味的「藍莓檸檬聖誕牛角酥麵包」（$48），以香濃牛油與金黃酥脆的千層酥皮製成，外層鋪上杏仁糖霜脆皮，內裏包裹自家製藍莓果醬與清新檸檬忌廉，酸甜清爽。此外亦有多款節日經典同步登場，包括法式紅莓杏仁撻（$52）、德式薑餅曲奇（$32）等。酸種百果餡餅（$38），用上招牌酥脆酸種酥皮包裹提子乾、蘋果、梨子及糖漬柑橘，面層再鋪滿香脆金寶碎，口感豐富！而愛爾蘭咖啡栗子撻（$58）則充滿冬日氣氛，愛爾蘭威士忌、咖啡甘納許、杏仁忌廉與冧酒栗子蓉層層交織，酒香與堅果香同樣突出。以上節日美點將於2026年11月30日至2027年1月5日，在全線Bakehouse分店發售。

如果想為辦公室聖誕派對、親友聚會或送禮增添節日儀式感，更有節日限定「節慶歡聚禮盒」（$624，僅限送貨）。24件裝禮盒一次集齊8件招牌酸種蛋撻、8件節日限定法式紅莓杏仁撻，以及8件薑汁年糕瑪德蓮；當中的瑪德蓮更特別選用香港老字號「鄧海滿記」的薑粒製作，絕對值得一試！