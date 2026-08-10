港大跨學科團隊研發3D打印珊瑚礁盤 助全球復育瀕危珊瑚 重塑海洋生態

珊瑚礁孕育著約四分之一的海洋生物，是維持海洋生態平衡的重要基石，故獲譽為海洋的「育嬰房」。但全球暖化、海洋污染及沿岸開發等因素，正加速珊瑚白化及退化。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）推算，在全球平均氣溫上升1.5°C的情況下 ，暖水珊瑚礁將減少七至九成。為拯救海洋生態，香港大學生物科學博士余碧芬（Vriko）與港大跨學科團隊研發出相信是全球首個3D打印陶土「珊瑚礁盤」，並獲港大支持成立初創Archireef，將首創技術推出市場，為全球瀕危珊瑚提供理想棲息環境。這項香港本地研發的創新技術不僅能提升珊瑚存活率，更有助增加海洋生物多樣性。

突破傳統人工礁限制 開拓珊瑚復育新方向 珊瑚復育並非全新概念，惟過往方法較為簡單，例如把廢棄船隻、水泥磚或金屬結構等放置海底，再將珊瑚苗固定在這些「地基」上，希望讓珊瑚重新生長。然而，相關物料會逐漸在海洋中氧化腐蝕，甚至可能釋出有害物質，未必適合長期生態修復，反之或進一步破壞海洋環境。同時，因珊瑚生長速度緩慢，主要向上生長，無法像植物般向下扎根，所以需要穩定的生長基底，才能形成完整且可持續的珊瑚礁生態系統。

陶土3D印珊瑚礁盤 助珊瑚生長 有見及此，Vriko在港大攻讀生物科學博士時，結合海洋生態學、建築設計及3D打印技術，以天然陶土為材料，與港大建築學院團隊耗時八年研發出專為珊瑚復育而設的六角形珊瑚礁盤。礁盤表面有不同大小的空隙及凹凸紋路，模仿珊瑚礁紋理和結構，夾縫間亦放置珊瑚碎片，讓珊瑚苗附著棲息生長。其六角形設計方便拼接，團隊可隨時在海床上靈活擴大珊瑚礁復育範圍。 研究團隊需兼顧生態及工程需求，除需利用天然材料以減少對海洋環境的影響，礁盤亦要為珊瑚提供理想生長基底，並同時為魚類及其他海洋生物創造棲息空間，從而提升海洋生態多樣性。Archireef在香港其中一個項目，於部署四年後的礁盤上錄得約90%的珊瑚存活率、魚類數量增加七倍、無脊椎動物數量增加45%，而環境DNA（eDNA）採樣亦確認海洋生物回歸已修復的珊瑚群落。

Vriko形容，珊瑚礁盤就像為海床鋪上地板，為珊瑚提供穩固的生長基底。她預計在五至十年後，利用Archireef礁盤搭建的結構將逐步被珊瑚覆蓋，最終重塑出完整充滿生機的珊瑚礁生態系統。

Archireef 3D打印陶土珊瑚礁盤，可為珊瑚提供穩定生長基底，同時為魚類及其他海洋生物創造棲息空間。

跨學科創新 凝聚港大科研力量 每種珊瑚的大小及生長模式均有所不同，故Archireef須為不同海底地形、環境及珊瑚品種度身訂造礁盤，配合精密的演算法計算並生產，務求礁盤能讓珊瑚棲息生長，提升復育成效。 對Vriko而言，技術的突破不單來自其生物學研究，亦有賴與港大建築學院攜手合作。跨學科合作成功結合Vriko的生物學知識與建築學院先進的3D打印科技，將原本傳統用於建築設計的技術，應用於保育海洋生態，為海洋修復提供嶄新方案。 走出香港 面向世界 建立全球海洋修復網絡

2020 年，正在港大攻讀生物科學博士學位的Vriko，在港大科技初創企業資助計劃和創新及創業中心iDendron的支持下，聯同港大生物科學教授兼海洋生態學家David Baker，以及於iDendron認識的導師Deniz Tekerek共同創立Archireef，冀將科研成果帶出實驗室，並把海洋修復方案推向市場。創立初期，Archireef在香港海下灣及深水灣進行試點項目，成果逐步獲得市場及投資者認可。及後，團隊除了贏得香港科技園「電梯募投比賽2022」冠軍，更獲阿聯酋主權基金之一的ADQ（阿布扎比發展控股公司；資產現已整合至主權投資平台 L'IMAD Holding Company 旗下）投資，進軍國際市場。

Archireef植根香港，以香港科學園為研發基地，並在阿聯酋設立中東區域樞紐，其業務已拓展至沙特阿拉伯及新加坡等綠色經濟市場。Vriko指出，中東多國積極推動海洋保育及可持續發展，市場環境尤其適合其海洋修復技術發展。未來，公司有意進一步拓展業務至日本及印尼等亞太地區。

從單一產品走向海洋自然風險管理 隨着ESG（環境、社會和企業管治）及可持續發展成為企業關注重點，企業愈來愈重視生物多樣性保育，相關需求已不再局限於碳排放管理。Archireef 的業務亦由售賣單一產品，轉向提供四階段的修復鏈：評估場地基線、修復退化生境、對照基線監測成效，並輸出可供監管機構及貸款方使用的報告，對接自然相關財務信息披露工作組（TNFD）、國際金融公司績效標準第六條（IFC PS6）及赤道原則等框架。公司不再只是交付產品，而是提供「一條龍」服務，修復並管理生態環境——設有基線、表現紀錄及維護制度。

珊瑚礁並非唯一的沿岸生態系統，海草床、紅樹林、蠔礁與潮間帶亦同樣孕育大量海洋生物。牠們既是漁業資源的基礎，也是海岸的天然屏障。故Archireef不但監察珊瑚礁的修復範圍，同時亦關顧其周邊的生態環境，包括生態面積、物種豐富度與數量。團隊會對照部署前的基線，並設定一個不作介入的參考點。 現時，Archireef正與不同研究機構合作，目標在2030年或之前，在全球各地部署合共125公頃海洋修復方案，推動海洋生態修復規模化發展的同時，為全球海洋保育及可持續發展注入新動力。

專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。