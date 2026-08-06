可口可樂$50藍牙耳機開箱實測　高顏值外觀＋性價比高有驚喜！

可口可樂藍牙耳機可在百佳PNS網購以$50換購。

近期接二連三有無線藍牙耳機贈品上架，早前維他推出了一款「Keep Going無線耳機」，不過網上評價相當一般。反而可口可樂不約而同以耳機作為贈品，在百佳PNS網購買滿可樂有汽產品滿$50即可以$50換購，外觀高顏值之餘，網民大讚質素不錯，即刻買對試試是否電子垃圾！

這款官方授權可口可樂無線藍牙耳機只限網上入手，本來有黑、白及紅3種配色，不過黑白款已暫時缺貨，只剩紅色有售，部分店舖亦只得少量存貨。充電盒以瓶蓋造型，紅色機面燙上銀色經典標誌，機底亦印有可樂樽，耳機則是透明半開放式設計，結合Y2K透視美學，造型有誠意。

音質尚可接受

耳機配備13mm單元，頻率範圍為20Hz-20KHz，音質算厚實清晰，但缺乏細膩度，表現中規中矩，適合日常聽流行曲。有驚喜的是耳機竟然有觸控操作，按一下播放/暫停、按兩下調整音量及長按開啟語音助手如Siri，還配備ENC通話降噪，支援藍牙6.0，試聽時都沒有斷線問題，藍牙配對iPhone都輕鬆一按連接。

耳機內置28mAh電池、充電盒為300mAh，單次充滿電後，耳機續航時間可連續播放音樂大約5小時，更附上USB-C線可隨時充電，唯一要批評是耳機及充電盒磁吸接觸點有時會接觸不良。耳機原價$138，8月13日優惠期前只需加$50換購，粗用或收藏都值得入手。