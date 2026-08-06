Samsung Galaxy Z Fold8闊摺機開售　新款屏幕比例用法實測！

Galaxy Z Fold8採用全新感覺的10:16長寬比闊摺比例。

Samsung Galaxy Z Fold8即將開售，這款全新比例的矮身闊摺機，除了外觀有新鮮感，亦帶來全新使用感覺，由本來覺得奇怪的比例，實試用上手後卻發現比起窄長機身的Galaxy Z Fold8 Ultra甚至更為優勝，如果未決定選擇哪一款，即睇以下實試用後感！

內外屏直橫視覺 Galaxy Z Fold8在握持感與日常生活應用之間取得了極佳平衡，Ultra大屏視覺當然好，不過展開後單手使用時吃力，摺起使用又顯得太窄長，Z Fold8就解決了這個問題。摺起使用10:16長寬比調整為更符合傳統手機使用習慣，5.5吋外屏更接近傳統直板手機的手感，瀏覽網頁、碌IG或Threads甚至觀看影片，視覺亦相當討好，甚至可以橫向使用，比例更佳。 展開後的4:3 7.6吋主屏幕則提供如同小型平板電腦般，更加寬闊，而且觀看影片時黑邊更窄，令觀看體驗更佳，可根據應用橫直使用。內外屏幕均具備高達3000nits峰值亮度，主屏幕的防眩光塗層，清晰銳利。

細小機身強大機能 機身重量大幅降低至201g，展開後的厚度更壓縮至4.5mm，極佳的輕量化，感受不到過往大摺機的負擔，放入褲袋、小廢包亦可。全新的Flex Titanium屏幕技術，加上鈦金屬邊框與機身結構強化，屏幕摺痕淺至不明顯，打開摺合亦有磁吸般的手感，單手打開亦輕鬆。金屬磨砂機背相當有質感，唯一要小心的是甚為跣手，使用時要份外小心。 機身內置專為Galaxy平台調校的Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，強大的 NPU、GPU 及 CPU 運算力不僅能輕鬆駕馭高畫質3A大作遊戲，大屏優勢在於可順暢地三分屏形式同時運行不同應用程式，例如可同時播片、打機、回覆訊息、查閱郵件或做筆記等，特別適合「時間管理大師」。

配備4800mAh電池容量配合高效能晶片，雖然電池續航力相比傳統大電量直板旗艦機，官方續航力約26小時的影片播放，實測一整天的中高強度使用綽綽有餘。

欠缺長焦鏡頭 這部機當然也有缺點，就是應該是不少人重視的攝影性能，只具備兩個5000萬像素廣角與超廣角主鏡頭而缺乏長焦鏡，雖然有升級ProVisual Engine影像引擎，但長焦相片質素始終跟Ultra甚至其他旗艦手機有一段距離。另外全新的My FanCam功能透過AI智能識別影片中的特定人物並進行追蹤與動態裁切，不過個人認為實際用途較為有限。 Samsung Galaxy Z Fold8亦非一般定價，12GB+256GB售價$14398、12GB+512GB $15998、16GB+1TB $19198，門檻雖然高但仍然預訂爆滿，絕對是今年最具話題機王。