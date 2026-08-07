Samsung Galaxy Watch9智能手錶實試 旗艦健康功能＋腕上AI助理

Galaxy Watch9延續了品牌標誌性的圓潤枕形輪廓，採用輕巧堅固的鈦金屬錶殼，今代機身經過精細微調，纖薄至8.6mm更貼合手腕，加上只重14g的纖薄柔軟錶帶，全天候及睡眠佩戴亦覺舒適。螢幕覆蓋藍寶石玻璃，並配備最高亮度達3,000nits的Super AMOLED顯示屏，在強烈陽光下也能清楚閱讀時間及數據。

Samsung推出全新Galaxy Watch9，主打全天候無縫佩戴體驗與個人化AI健康指引。這款全新旗艦智能手錶，不僅在效能與螢幕亮度上迎來顯著提升，一系列新功能可主動管理監測健康，成為全能的隨身健康夥伴。

運動方面具備智能鍛煉功能，根據身體和健康數據引導訓練，提升效率。提供專屬跑步訓練課程，並內置Strava app自動上載數據，可惜今代未有新增其他大熱運動。

腕上AI神器

Galaxy Watch9內置Google Gemini，只要抬起手腕，即可講出「Ok Google」語音指令，毋須喚醒詞或按掣，亦不用拿出手機，可即時查詢或整理任務等。Google Wear OS亦可從Google Play下載及使用適合自己的應用程式，包括Spotify、Google地圖等，極為實用。

另外手錶支援藍牙6.0、雙頻GPS、5ATM+IP68防護等級，40mm配備390mAh電池、44mm配備445mAh電池，實際使用續航約一天至兩天一充。 Galaxy Watch9提供4個版本，40mm有黑色及香檳銀色可選，藍牙版售價$2,898、LTE版$3,298；44mm有黑色及銀色，藍牙版售價$3,098、LTE版$3,498。