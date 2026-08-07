周杰倫同款頭戴式耳機 高規格配黑膠復古美學

由周杰倫代言的耳機品牌1MORE，正式推出了2026年首款頭戴式藍牙耳機1MORE CLASSIC HQ36。以獨特的黑膠唱片元素為設計靈感，復古外觀卻帶來現代聲學黑科技，$429親民定價更是沒有投訴。

1MORE CLASSIC HQ36耳機顏值滿分，耳罩表面巧妙融合黑膠唱片的立體刻紋，配合復古金屬支架與仿皮包裹，可摺疊頭帶設計可放入細小收納包中。耳罩沒有觸控面板，以實體鍵開關機、調校音量及開啟降噪。最大驚喜是重量僅193g的超輕量機身，配搭透氣耳罩，貼耳式設計令長時間配戴也不會有壓迫感，夏天佩戴不覺悶熱，輕巧舒適。