周杰倫同款頭戴式耳機 高規格配黑膠復古美學

由周杰倫代言的耳機品牌1MORE，正式推出了2026年首款頭戴式藍牙耳機1MORE CLASSIC HQ36。以獨特的黑膠唱片元素為設計靈感，復古外觀卻帶來現代聲學黑科技，$429親民定價更是沒有投訴。
1MORE CLASSIC HQ36耳機顏值滿分，耳罩表面巧妙融合黑膠唱片的立體刻紋，配合復古金屬支架與仿皮包裹，可摺疊頭帶設計可放入細小收納包中。耳罩沒有觸控面板，以實體鍵開關機、調校音量及開啟降噪。最大驚喜是重量僅193g的超輕量機身，配搭透氣耳罩，貼耳式設計令長時間配戴也不會有壓迫感，夏天佩戴不覺悶熱，輕巧舒適。
高解析解碼音質
在聲學規格與功能配置上，耳機具備Hi-Res Audio Wireless認證並支援LDAC高解析解碼技術，結合40mm雙磁複合振膜單元，能還原豐富的聲學細節與層次感。耳機由四屆格林美獎得主Luca Bignardi親自調校音色，並支援動態空間音頻追蹤功能，專用手機app中有6種專業EQ可調校，更能一鍵煲機，連續煲12小時釋放耳機潛力。
實試聽流行曲，人聲分明清晰，音樂立體飽滿而且富層次感，低音亦夠沉穩，甚有驚喜。搭載QuietMax雙饋主動降噪，一鍵切換降噪通透模式，實現-36dB的降噪深度。降噪性能雖不及大牌高階耳機，在室內效果使用較為顯著，街道上就只能隔除部分噪音。
支援藍牙6.0
採用升級版雙核藍牙6.0晶片，連接距離有效10米，提供更低延遲與極穩定的連接性能。擁有500mAh電池，高達60小時的超長續航力與快充支援。提供美拉德啡及爵士黑兩種配色，售價$429，是一款性價比極高且極具個人風格的入門級頭戴式耳機選擇。
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