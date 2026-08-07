小米REDMI 17系列$1299起中階手機登場　6.9吋大屏配怪獸級續航力

小米REDMI 17系列正式發布，售價由$1299起。

智能手機愈賣愈貴，如需要一部中低階手機粗用或工作後備機，甚至給長者及兒童使用，這部小米全新REDMI 17 Series定價由$1299起，應該符合預算。提供REDMI 17及REDMI 17 5G兩款型號，注入7500mAh巨量電池與6.9吋大螢幕，絕對是高性價比的入門選擇。

超長續航力 REDMI 17系列的最強賣點莫過於其「怪獸級」7500mAh超大容量電池，提供高達28小時的影片播放或逾百小時的音樂串流，更支援45W快充以及22.5W有線反向充電功能，讓手機隨時化身流動電源，而且不用日日充電，告別電量焦慮。

6.9吋護眼大屏 全系配備6.9吋120Hz AdaptiveSync護眼大螢幕，刷新率可於60Hz、90Hz及120Hz之間動態調節，同時TÜV Rheinland三重護眼認證及DC調光，長時間使用都可護眼，但解像度僅為1600 x 720 （HD+）。覆蓋抗刮防摔的Corning Gorilla Glass 7i玻璃以及IP64防塵防水性能，雖然不算最頂級，至少抗刮耐用，並支援濕手觸控技術。

動態RGB燈效 視聽方面有300%音量增強的雙立體聲揚聲器，以及5000萬像素AI雙鏡頭，副鏡頭僅為輔助性質，不強求有超廣角或長焦等拍攝體驗。平面螢幕、霧面中框結構及金屬裝飾設計簡潔利落，機背更加入支援動態RGB燈效，來電、應用程式通知、充電狀態、遊戲及拍攝可作個人化燈光提示。不似傳統千元機的塑膠廉價感，整體規格在入門機中相當亮眼。

價錢及早鳥優惠 新機內置Xiaomi HyperOS 3系統與最高12GB RAM記憶體擴展，5G版本搭載Snapdragon 4 Gen 5晶片，4G版採用MediaTek Helio G91-Ultra，就只屬中階處理器。塞入大電池的代價是機身重量高達232g、厚度達8.8mm，便攜度稍打折扣。 REDMI 17 5G將提供4GB+128GB 和 6GB+256GB兩個版本，共有黑色、皮革橙及藍色3種顏色可供選擇，售價分別為$1499和$1899，於8月7至31日期間購買更可額外減$100。REDMI 17則提供4GB+128GB和4GB+256GB兩個版本，叢林綠、藍色及黑色3種配色，售價分別為$1299和$1499，8月21日正式發售。