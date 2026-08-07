Google Assistant將正式停用　9月起手機裝置全面轉用Gemini

Google已向用戶發出電子郵件，確認將於9月4日起，從Android手機、平板電腦及WearOS智能手錶等裝置中移除Google Assistant服務，全面轉用Gemini AI聊天機器人，這項轉變標誌著Google在流動裝置上加快由傳統語音助理過渡至全新AI技術的步伐。

根據9to5Google報導，Google已開始發送電郵通知用戶，Google Assistant將自9月4日起於相關產品中逐步移除，整個過程可能需要數週時間才會覆蓋所有用戶。服務移除後，受影響裝置將無法繼續使用Assistant，此項調整適用於符合Gemini最低規格要求且已推出Gemini服務地區的Android手機，同時支援Gemini的已配對裝置如耳機亦會受到影響。

部分裝置暫獲保留

現階段Google TV、Google Home以及智能顯示器均不在調整範圍內。Google曾指出運行Android 9或更舊版本且記憶體少於2GB的舊款手機，仍會保留舊版Assistant以處理基本任務。此外內建Google系統的汽車仍可繼續使用Assistant，但透過手機投射運行的Android Auto車載系統則不再支援。

若Android裝置目前未有Gemini，可以透過Play Store下載應用程式；若不安裝，用戶亦可選擇不使用該聊天機器人。

資料來源：Engadget