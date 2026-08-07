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出版：2026-Aug-07 18:00
更新：2026-Aug-07 18:00

OpenAI ChatGPT免費模型升級　GPT-5.6 Luna無限制對話

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OpenAI ChatGPT將免費用戶升級GPT-5.6 Luna模型。

OpenAI ChatGPT將免費用戶升級GPT-5.6 Luna模型。

OpenAI宣布調整ChatGPT服務，將GPT-5.6 Luna設為Free及Go層級用戶的預設模型，更可享有無限制的文字對話服務。新模型取代原有的GPT-5.5 Instant，為免費使用者提供效能更強的服務。

GPT-5.6 Sol新增了調節滑桿可調整思考深度。

GPT-5.6 Sol新增了調節滑桿可調整思考深度。

對話模型升級

Free及Go用戶除了升級GPT-5.6 Luna模型，更不再受限於文字訊息頻率上限，但檔案上傳、圖片生成及其他ChatGPT工具則繼續維持限制。官方將推出全新的「Think」按鈕，讓用戶手動啟用更高階的推理功能。

GPT-5.6 Sol回答更加精準並有數據支持。

GPT-5.6 Sol回答更加精準並有數據支持。

回答更加精準

針對Plus及Pro付費用戶，OpenAI提供了事實可靠度更高且答案更精準集中的GPT-5.6 Sol模型。系統新增了調節滑桿，讓用戶可自訂ChatGPT在生成回答時的思考深度，同時微調了回答詳細程度，避免在無需要時提供額外資訊。

GPT-5.6 Sol亦會避免不必要的排版格式，並在單純同意用戶觀點並無幫助時，主動提供具建設性的修正建議。新模型能減少出錯機會，特別是在答案依賴日期、數字、資料來源、規則或假設的情況下。不過，此項Sol更新僅適用於Chat，Work與Codex版本則維持不變。

ChatGPT的Instant與Thinking兩種模式在語氣和行為上已被調整得更加一致，避免用戶切換模型時感受顯著的語氣或風格落差。Plus及Pro用戶即日起已可在iPhone、iPad與Mac版ChatGPT應用程式體驗GPT-5.6 Sol及思考程度滑桿；GPT-5.6 Luna將於本週成為Free及Go用戶的預設模型，而無限制文字對話及「Think」按鈕則預計於下週推行。

資料來源：MacRumors

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