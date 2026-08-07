OpenAI ChatGPT免費模型升級　GPT-5.6 Luna無限制對話

OpenAI宣布調整ChatGPT服務，將GPT-5.6 Luna設為Free及Go層級用戶的預設模型，更可享有無限制的文字對話服務。新模型取代原有的GPT-5.5 Instant，為免費使用者提供效能更強的服務。

Free及Go用戶除了升級GPT-5.6 Luna模型，更不再受限於文字訊息頻率上限，但檔案上傳、圖片生成及其他ChatGPT工具則繼續維持限制。官方將推出全新的「Think」按鈕，讓用戶手動啟用更高階的推理功能。

回答更加精準

針對Plus及Pro付費用戶，OpenAI提供了事實可靠度更高且答案更精準集中的GPT-5.6 Sol模型。系統新增了調節滑桿，讓用戶可自訂ChatGPT在生成回答時的思考深度，同時微調了回答詳細程度，避免在無需要時提供額外資訊。

GPT-5.6 Sol亦會避免不必要的排版格式，並在單純同意用戶觀點並無幫助時，主動提供具建設性的修正建議。新模型能減少出錯機會，特別是在答案依賴日期、數字、資料來源、規則或假設的情況下。不過，此項Sol更新僅適用於Chat，Work與Codex版本則維持不變。