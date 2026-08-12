數碼共融創雙贏：用戶購物更便利、企業拓展新商機

隨着電子商務日益普及，網上購物已成為市民生活不可或缺的一部分。由選購日用品、預訂服務，到比較產品資訊及進行網上支付，數碼平台為我們帶來前所未有的便利。然而，我們往往忽略了一個重要問題：是否每一位市民都能同樣順暢地使用這些數碼服務？
以用戶為本的數碼體驗 提升企業競爭力
對於長者、視障人士、聽障人士及其他有特殊需要人士而言，數碼平台的設計質素直接影響其獲取資訊及使用服務的能力。若網站或流動應用程式缺乏無障礙設計，例如圖片沒有文字描述、字體過小、色彩對比不足或操作流程繁複，不但會影響用戶體驗，更可能令部分用戶無法順利完成購物或使用相關服務。因此，數碼無障礙不僅是一項推動社會共融的措施，更是提升用戶體驗及業務表現的重要元素。當網站及流動應用程式設計更易用、更便利時，更多用戶能夠順利獲取資訊及完成購物；而企業亦能接觸更廣泛的客群，提升用戶滿意度、增加轉換率及拓展業務機會，實現用戶與商家的雙贏局面。
數碼無障礙不只是責任 更是企業增長策略
事實上，數碼無障礙不僅有助提升用戶體驗，更能為企業創造可觀的商業價值。許多數碼無障礙措施，例如完善頁面結構、提供圖片替代文字、優化內容層級及提升網站可讀性等，同時也是搜尋引擎優化（SEO）的重要元素。當網站內容更容易被搜尋引擎理解及索引，便有助提升搜尋排名、增加自然流量，進一步提升品牌曝光率及吸引更多潛在客戶。
從企業角度而言，數碼無障礙並非一項額外成本，而是一項兼顧社會責任與業務發展的策略性投資。透過優化網站及流動應用程式，企業不僅能服務更多不同背景及需要的用戶，亦可提升品牌形象、擴大市場覆蓋面及增強網上曝光率，實現「用戶受惠、企業得益」的雙贏局面。
數碼無障礙不難實踐 關鍵在於踏出第一步
有見及此，HKIRC一直透過「數碼無障礙嘉許計劃」（DARS）推動本港數碼共融，鼓勵企業及機構提升網站及流動應用程式的無障礙水平。「數碼無障礙嘉許計劃」不僅是一項嘉許計劃，更透過知識交流及能力提升，協助企業掌握數碼無障礙的實踐方法。
不少企業誤以為推行數碼無障礙需要大量資源投入，但事實上，許多優化措施都可循序漸進地落實，例如改善網站導航、加入圖片替代文字及提升色彩對比度等，均能有效改善用戶體驗，同時減低日後修改成本。
為協助企業實踐數碼無障礙，「數碼無障礙嘉許計劃」持續舉辦免費技術工作坊及分享活動，提供最新標準、實務技巧及專業建議，協助企業優化網站及流動應用程式。
數碼共融不僅是社會責任，更是提升企業競爭力及拓展市場的機遇。我誠邀更多企業及機構參與「數碼無障礙嘉許計劃」，共同推動數碼無障礙發展，讓更多用戶受惠，同時為企業創造更大價值。
「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」開始接受報名：www.digital-accessibility.hk
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