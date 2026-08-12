數碼共融創雙贏：用戶購物更便利、企業拓展新商機

隨着電子商務日益普及，網上購物已成為市民生活不可或缺的一部分。由選購日用品、預訂服務，到比較產品資訊及進行網上支付，數碼平台為我們帶來前所未有的便利。然而，我們往往忽略了一個重要問題：是否每一位市民都能同樣順暢地使用這些數碼服務？

以用戶為本的數碼體驗 提升企業競爭力

對於長者、視障人士、聽障人士及其他有特殊需要人士而言，數碼平台的設計質素直接影響其獲取資訊及使用服務的能力。若網站或流動應用程式缺乏無障礙設計，例如圖片沒有文字描述、字體過小、色彩對比不足或操作流程繁複，不但會影響用戶體驗，更可能令部分用戶無法順利完成購物或使用相關服務。因此，數碼無障礙不僅是一項推動社會共融的措施，更是提升用戶體驗及業務表現的重要元素。當網站及流動應用程式設計更易用、更便利時，更多用戶能夠順利獲取資訊及完成購物；而企業亦能接觸更廣泛的客群，提升用戶滿意度、增加轉換率及拓展業務機會，實現用戶與商家的雙贏局面。