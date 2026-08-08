iPhone 17 Pro不敵OPPO Find X9 Ultra　人像虛化遜一籌

DXOMARK 最新公布 智能手機 人像虛化評測結果，OPPO Find X9 Ultra成功擊敗iPhone 17 Pro奪得單項榜首。評測報告指出，Find X9 Ultra憑藉3倍2億像素70mm人像長焦鏡頭及哈蘇景深運算模型，能精準分離主體與背景，邊緣處理乾淨俐落，有效消除退地偽影，呈現出接近單反 相機 的自然漸變景深效果。相比之下，iPhone 17 Pro在面部銳利度與主體分離技術上仍有改善空間。

普遍用家往往以為人像虛化只是單純將背景模糊，但高質素的景深效果更著重於人物與背景邊界的過渡。DXOMARK的實測報告顯示，Find X9 Ultra在這方面具備明顯優勢，人物邊緣處理得相當乾淨，幾乎沒有出現明顯的退地分離偽影。即使面對捲髮或碎瀏海等難以運算的精細部位，系統依然能準確識別，不會導致畫面模糊，有效呈現真實的立體感。

人像拍攝取得高分

報告中亦加入了另外兩款熱門旗艦手機進行對比。DXOMARK提到vivo X300 Ultra的整體虛化表現同樣優秀，其演算法風格較為明顯，對人像皮膚的處理相對柔和。相對而言，iPhone 17 Pro在這環節則表現出明顯的不足，評測團隊認為其面部銳利度以及主體與背景的分離技術仍有進一步的改善空間。

OPPO能夠在人像拍攝取得高分，主要歸功於硬件與演算法的配合。Find X9 Ultra搭載了3倍2億像素黃金人像長焦鏡頭，採用專為人像拍攝而設的70mm焦段，配合大呎寸感光元件以捕捉更多層次資訊。加上與哈蘇（Hasselblad）聯合調校的景深計算模型，系統能準確區分前、中、後景，帶來類似單反相機鏡頭的漸進式虛化，改善了以往手機虛化功能容易出現的不自然塗抹感。