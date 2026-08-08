HONOR WIN2或10月亮相　獨家2nm旗艦晶片配萬級大電池

HONOR WIN2系列預計首批搭載Snapdragon 8E6標準版晶片，該處理器採用台積電N2P改良版2nm製程打造，並結合自研第三代Oryon架構。核心架構採用2顆超大核、3顆性能核及3顆能效核的八核心設計，同時支援LPDDR5X記憶體與UFS 5.0儲存標準，在運算速度與資料傳輸表現上均展現出顯著的世代提升。

入場門檻可能稍高

為了讓Snapdragon 8E6能夠充分釋放效能，HONOR WIN2系列特別在機身內部加入主動散熱風扇設計。風扇可透過快速氣流帶走處理器產生的熱量，使手機在高負載運作下依然能維持長時間的高效能輸出，有效避免因過熱而導致降頻。這項設計對於長時間執行大型遊戲或進行影片渲染等高負荷情境，能維持更穩定的畫面幀率，並有效降低機身表面溫度，改善握持手感。

受到2nm晶片製程技術成本以及記憶體組件價格大幅上漲影響，業界預估 HONOR WIN2 系列的最終售價將會有所調整。雖然入場門檻可能稍為提高，但考慮到新機在效能、散熱機制及續航表現上均進行了實質升級，對於着重效能表現與長效續航的使用者而言，依然具備相當高的吸引力。