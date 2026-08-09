AI碾壓人類大腦？專家揭未來「3類工作」難被取代

當AI能力越來越強大，人類未來還能做甚麼？曾任Google全球副總裁、人工智能專家李開復在北京大學出席《AI未來已來》新書交流會時表示，AI確實可能在部分領域「碾壓」人類大腦，但人類仍有優勢，關鍵是學會「管理AI、用好AI」，並選擇AI較難取代的工作。 數據工作最易被AI取代 右腦能力成關鍵 李開復指出，AI目前最強的是偏向邏輯、分析及資料處理的「左腦」，但仍缺乏人類的「右腦」能力，包括同理心、審美品味及遠見。他認為，真正具有創新性的事物，往往無法單純依靠既有數據預測，例如iPhone、可回收火箭及ChatGPT等，在出現之前都缺乏足夠數據證明「這件事值得嘗試」。

對於一般人該如何選擇職業，李開復建議優先考慮「沒有數據」的領域，因為只要工作高度依賴既有數據，AI就可能具備明顯優勢。

信任及人際關係難取代 第二個方向則是選擇「開放式」工作，而非高度標準化的封閉環境。他以工廠流水線與水管工為例，流水線工作流程固定、規則明確，容易被AI及機械人取代；水管工面對的問題則各不相同，每間屋子的管線狀況都不同，機械人較難完全標準化處理。 李開復認為，在目前AI主要強化「大腦」、機械人尚未全面成熟的情況下，未來5至10年，這類開放式藍領工作相對較不容易被AI取代。 此外，他認為真正最具「護城河」的，可能是高度依賴人際關係與信任的職業，例如護士、教師、導遊、大客戶業務及地產銷售等。因為建立信任、關懷與情感連結，並非單靠數據就能完成。