iPhone 18 Pro 開賣初期或供不應求 傳DRAM缺貨影響A20 Pro 晶片量產

緊接早前有關 Apple 面臨 DRAM 供應短缺的消息，目前市場上出現了更多相關的後續發展。受記憶體缺貨影響，預計即將發表的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 在首賣期間的供應量將會受到明顯限制。

據 Culpium 的消息指出，即將登場的 iPhone 18 Pro 系列以及全新摺疊手機 iPhone Ultra，均會配備基於台積電 (TSMC) N2 製程代工的全新 A20 Pro 晶片。據悉台積電在產能與晶圓良率方面均取得良好進展，但由於缺乏 DRAM 記憶體進行封裝工序，導致大量晶圓只能在廠房內堆積。為了應對這個供應瓶頸，Apple 目前正積極向美光 (Micron)、SK 海力士及 Samsung 爭取 DRAM 供貨，甚至開始評估向長鑫存儲 (CMXT) 等中國供應商採購的可能性。由於必須等待 DRAM 到位才能完成後續生產，這項變數很可能會導致幾星期後登場的新款 iPhone 面臨交貨延遲。