iPhone 18 Pro 開賣初期或供不應求 傳DRAM缺貨影響A20 Pro 晶片量產

緊接早前有關 Apple 面臨 DRAM 供應短缺的消息，目前市場上出現了更多相關的後續發展。受記憶體缺貨影響，預計即將發表的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 在首賣期間的供應量將會受到明顯限制。
據 Culpium 的消息指出，即將登場的 iPhone 18 Pro 系列以及全新摺疊手機 iPhone Ultra，均會配備基於台積電 (TSMC) N2 製程代工的全新 A20 Pro 晶片。據悉台積電在產能與晶圓良率方面均取得良好進展，但由於缺乏 DRAM 記憶體進行封裝工序，導致大量晶圓只能在廠房內堆積。為了應對這個供應瓶頸，Apple 目前正積極向美光 (Micron)、SK 海力士及 Samsung 爭取 DRAM 供貨，甚至開始評估向長鑫存儲 (CMXT) 等中國供應商採購的可能性。由於必須等待 DRAM 到位才能完成後續生產，這項變數很可能會導致幾星期後登場的新款 iPhone 面臨交貨延遲。
基本版 iPhone 18或2027年推出
造成這次潛在缺貨危機的另一個核心因素，在於 Apple 產品線策略的調整。市場消息預期 Apple 今年秋季將只會集中推出「Pro」系列機型，意味著在 9 月份的年度發布會上，消費者可能只會見到 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及首款摺疊手機 iPhone Ultra 亮相。至於基本版 iPhone 18，則有傳會推遲至 2027 年初才正式發表。在缺乏基本版機型的情況下，這項安排將直接推高市場對 Pro 及 Pro Max 型號在開賣初期的需求。
消息指 Apple 內部雖然有信心能夠滿足發售初期的首波需求，但同時亦憂慮網上訂購的等候時間會迅速被拉長。對於有意在短期內升級新機的消費者來講，屆時可能需要作好耐心等候的準備。
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