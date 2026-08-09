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出版：2026-Aug-09 10:56
更新：2026-Aug-09 10:56

iPhone 18 Pro 開賣初期或供不應求 傳DRAM缺貨影響A20 Pro 晶片量產

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iPhone 18 Pro 開賣初期或供不應求 傳DRAM缺貨影響A20 Pro 晶片量產（網上效果圖）

iPhone 18 Pro 開賣初期或供不應求 傳DRAM缺貨影響A20 Pro 晶片量產（網上效果圖）

緊接早前有關 Apple 面臨 DRAM 供應短缺的消息，目前市場上出現了更多相關的後續發展。受記憶體缺貨影響，預計即將發表的 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 在首賣期間的供應量將會受到明顯限制。

據 Culpium 的消息指出，即將登場的 iPhone 18 Pro 系列以及全新摺疊手機 iPhone Ultra，均會配備基於台積電 (TSMC) N2 製程代工的全新 A20 Pro 晶片。據悉台積電在產能與晶圓良率方面均取得良好進展，但由於缺乏 DRAM 記憶體進行封裝工序，導致大量晶圓只能在廠房內堆積。為了應對這個供應瓶頸，Apple 目前正積極向美光 (Micron)、SK 海力士及 Samsung 爭取 DRAM 供貨，甚至開始評估向長鑫存儲 (CMXT) 等中國供應商採購的可能性。由於必須等待 DRAM 到位才能完成後續生產，這項變數很可能會導致幾星期後登場的新款 iPhone 面臨交貨延遲。

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基本版 iPhone 18或2027年推出

造成這次潛在缺貨危機的另一個核心因素，在於 Apple 產品線策略的調整。市場消息預期 Apple 今年秋季將只會集中推出「Pro」系列機型，意味著在 9 月份的年度發布會上，消費者可能只會見到 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及首款摺疊手機 iPhone Ultra 亮相。至於基本版 iPhone 18，則有傳會推遲至 2027 年初才正式發表。在缺乏基本版機型的情況下，這項安排將直接推高市場對 Pro 及 Pro Max 型號在開賣初期的需求。

消息指 Apple 內部雖然有信心能夠滿足發售初期的首波需求，但同時亦憂慮網上訂購的等候時間會迅速被拉長。對於有意在短期內升級新機的消費者來講，屆時可能需要作好耐心等候的準備。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

9月發布會上，消費者可能只會見到 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及首款摺疊手機 iPhone Ultra 亮相（網上效果圖）

9月發布會上，消費者可能只會見到 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及首款摺疊手機 iPhone Ultra 亮相（網上效果圖）

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