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出版：2026-Aug-09 15:00
更新：2026-Aug-09 15:00

Samsung Galaxy S26 FE 效果圖曝光 FCC 確認全新相機島設計與三款配色

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Samsung Galaxy S26 FE 效果圖曝光 FCC 確認全新相機島設計與三款配色

Samsung Galaxy S26 FE 效果圖曝光 FCC 確認全新相機島設計與三款配色

隨著 Samsung Galaxy S26 FE 剛通過 FCC 認證，網上隨即流出了這款新機的高清效果圖，進一步揭示其外觀設計的具體細節。據最新曝光的圖片顯示，SAMSUNG Galaxy S26 FE 將提供黑色、綠色及紫色三種機身顏色選擇，整體風格延續了品牌近期的簡約設計。

近期備受關注的 Samsung Galaxy S26 FE 再有最新消息流出。日前該機已正式通過 FCC 認證，網上隨即曝光了最新機身效果圖，揭示將提供三種顏色選擇。新機最大改變在於換上與 S26 系列相同的橢圓形相機島設計，市場預期將於9月初正式亮相，並配備 Exynos 2500 處理器，為準買家帶來全新的外觀體驗。

隨著 Samsung Galaxy S26 FE 剛通過 FCC 認證，網上隨即流出了這款新機的高清效果圖，進一步揭示其外觀設計的具體細節。根據最新曝光的圖片顯示，Samsung Galaxy S26 FE 將提供黑色、綠色及紫色三種機身顏色選擇，整體風格延續了品牌近期的簡約設計語言。

SAMSUNG Galaxy S26 FE 再有最新消息流出。日前該機已正式通過 FCC 認證 SAMSUNG Galaxy S26 FE 出現了明顯的改動。新機放棄了過往獨立鏡頭環的佈局 Galaxy S26 FE料9月正式發布

在機背設計方面，SAMSUNG Galaxy S26 FE 出現了明顯的改動。新機放棄了過往獨立鏡頭環的佈局，改為採用與標準版 Galaxy S26 相同的橢圓形相機島模組，三枚主鏡頭垂直排列於該模組之上，令機身背部的視覺效果更具一體感。

Galaxy S26 FE料9月正式發布

規格配置方面，市場消息指出 Samsung Galaxy S26 FE 預計於九月初正式發布，並將配備 Exynos 2500 處理器，出廠時會預載基於 Android 17 的 One UI 9 系統。至於相機硬體與電池效能，新機預料會保留上一代 Galaxy S25 FE 的鏡頭規格，並繼續支援 45W 有線快充技術。此外，有傳聞提到這款新機的定價可能會比上一代略為上調，具體售價仍有待官方作最終公布。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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