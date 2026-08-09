Samsung Galaxy S26 FE 效果圖曝光 FCC 確認全新相機島設計與三款配色

隨著 Samsung Galaxy S26 FE 剛通過 FCC 認證，網上隨即流出了這款新機的高清效果圖，進一步揭示其外觀設計的具體細節。據最新曝光的圖片顯示，SAMSUNG Galaxy S26 FE 將提供黑色、綠色及紫色三種機身顏色選擇，整體風格延續了品牌近期的簡約設計。

近期備受關注的 Samsung Galaxy S26 FE 再有最新消息流出。日前該機已正式通過 FCC 認證，網上隨即曝光了最新機身效果圖，揭示將提供三種顏色選擇。新機最大改變在於換上與 S26 系列相同的橢圓形相機島設計，市場預期將於9月初正式亮相，並配備 Exynos 2500 處理器，為準買家帶來全新的外觀體驗。