Samsung Galaxy S26 FE 效果圖曝光 FCC 確認全新相機島設計與三款配色

隨著 Samsung Galaxy S26 FE 剛通過 FCC 認證，網上隨即流出了這款新機的高清效果圖，進一步揭示其外觀設計的具體細節。據最新曝光的圖片顯示，SAMSUNG Galaxy S26 FE 將提供黑色、綠色及紫色三種機身顏色選擇，整體風格延續了品牌近期的簡約設計。
近期備受關注的 Samsung Galaxy S26 FE 再有最新消息流出。日前該機已正式通過 FCC 認證，網上隨即曝光了最新機身效果圖，揭示將提供三種顏色選擇。新機最大改變在於換上與 S26 系列相同的橢圓形相機島設計，市場預期將於9月初正式亮相，並配備 Exynos 2500 處理器，為準買家帶來全新的外觀體驗。
隨著 Samsung Galaxy S26 FE 剛通過 FCC 認證，網上隨即流出了這款新機的高清效果圖，進一步揭示其外觀設計的具體細節。根據最新曝光的圖片顯示，Samsung Galaxy S26 FE 將提供黑色、綠色及紫色三種機身顏色選擇，整體風格延續了品牌近期的簡約設計語言。
在機背設計方面，SAMSUNG Galaxy S26 FE 出現了明顯的改動。新機放棄了過往獨立鏡頭環的佈局，改為採用與標準版 Galaxy S26 相同的橢圓形相機島模組，三枚主鏡頭垂直排列於該模組之上，令機身背部的視覺效果更具一體感。
Galaxy S26 FE料9月正式發布
規格配置方面，市場消息指出 Samsung Galaxy S26 FE 預計於九月初正式發布，並將配備 Exynos 2500 處理器，出廠時會預載基於 Android 17 的 One UI 9 系統。至於相機硬體與電池效能，新機預料會保留上一代 Galaxy S25 FE 的鏡頭規格，並繼續支援 45W 有線快充技術。此外，有傳聞提到這款新機的定價可能會比上一代略為上調，具體售價仍有待官方作最終公布。
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