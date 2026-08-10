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出版：2026-Aug-10 10:57
更新：2026-Aug-10 10:57

Apple首款摺機iPhone Ultra配色曝光　配件圖揭示將推出這兩色！

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iPhone Ultra配件圖在網上流出，顯示將有銀色與深藍色兩種配色。

iPhone Ultra配件圖在網上流出，顯示將有銀色與深藍色兩種配色。

據Apple爆料者Sonny Dickson於X上發布的第三方鏡頭配件照片顯示，Apple首款摺疊手機 「iPhone Ultra」預計將推出銀色與深藍色兩種配色，為這款全新摺疊設備提供了目前最清晰的視覺外觀確認。

Apple爆料者Sonny Dickson在X上發布了鏡頭配件諜照，顯示iPhone Ultra兩款機身配色。（X@SonnyDickson）

Apple爆料者Sonny Dickson在X上發布了鏡頭配件諜照，顯示iPhone Ultra兩款機身配色。（X@SonnyDickson）

橫向排列雙鏡頭

Sonny Dickson過去曾準確曝光多款配件與機身模型，包括早前的iPhone 18 Pro配色，這次流出的配件圖像驗證了5月份Macworld供應鏈報告中提及的經典銀白色，以及類似iPhone 17 Pro Deep Blue的靛藍色選項，同時亦印證了6月份報告指銀色為首個「確認」顏色、且深色選項並非黑色的說法。

預計iPhone Ultra將帶來銀色與深藍色，並採用橫向鏡頭設計。（AI設計圖片）

預計iPhone Ultra將帶來銀色與深藍色，並採用橫向鏡頭設計。（AI設計圖片）

與18 Pro配色對比

相較於iPhone Ultra採用較為克制的配色方案，據傳iPhone 18 Pro今年除了銀色外，還將加入酒紅色Dark Cherry與淺藍Light Blue配色。雖然先前曾傳出Pro款式會有黑色選項，但隨後的報告指出Apple已決定今年不提供黑色。

外洩的鏡頭保護配件亦展示了iPhone Ultra機身背面的鏡頭凸起設計，圖中清晰可見該機採用水平橫向排列的雙鏡頭，並配備藥丸形閃光燈及LiDAR掃描儀。這款闊摺iPhone Ultra預計將於下個月與iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max一同發表。

資料來源：MacRumors

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