酷熱天氣世衛風扇降溫指南　一方法體感降4度同時更慳電！

香港連日炎熱高溫，根據世界衛生組織（WHO）發布最新《高溫與健康》報告，極端高溫已成為全球重大的健康危害，世衛指出氣候變化使酷熱天氣頻率及強度持續上升，高溫除了引發中暑，亦會加劇心血管、呼吸道及糖尿病等慢性病風險。世衛特別針對居家降溫提出一系列實用建議，如何最有效使用電風扇與冷氣進行降溫。
風扇冷氣正確用法
面對炎夏，世衛提供了幾項居家降溫實用建議，將電風扇與冷氣的配合使用，可以提高降溫效率，更涼快同時更慳電，相當值得參考。
電風扇使用有「溫度上限」：只有當室內氣溫低於40°C時，使用電風扇才能達到散熱效果。當室溫超過40°C單使用風扇或會帶來潛在危險，風扇吹出的熱空氣反而會加速身體吸熱，使體溫進一步升高，絕不能單靠風扇降溫。
冷氣＋風扇省電組合：世衛建議開冷氣時，將恒溫器設定在27°C，並同時開啟電風扇，透過風扇帶動室內空氣對流，能使人體的體感溫度再下降約4°C，效果等同將冷氣開至23°C，但製冷電費卻可節省高達70%！
其他居家防熱重點包括夜開窗、日遮陽，當天黑後室外比室內涼爽時開窗引進夜風；白天室外溫度高時則關窗並拉上窗簾，遮蔽陽光直射，並盡量關閉不必要的電子設備。
3個風扇降溫貼士
手提風扇仔和家居風扇已是人人必備的消暑神器，以下整理了3個兼顧降溫效果與使用安全的貼士。
手提風扇＋濕巾/噴霧：單吹手提風扇在室外常像吹熱風，除了入手一部噴霧風扇仔外，亦可利用「蒸發冷卻」原理，在皮膚或衣物上噴少許水霧，或搭配濕布使用，再配合風扇吹拂，達到顯著的快速降溫效果。
嬰兒車切忌「蓋乾布」：家長帶嬰兒出門，切勿用乾布遮蓋嬰兒車，這會使車內迅速變成「溫室」。世衛建議正確做法是用薄濕布覆蓋，並搭配手提或掛車風扇促進空氣循環，才能達到安全降溫。
家居對窗吹形成「負壓對流」：室內使用家居風扇時，若室外較涼，可將風扇面朝窗外吹，將室內的熱空氣排出，從另一側窗戶拉入涼爽空氣，形成高效的空氣對流循環。
資料來源：世界衛生組織