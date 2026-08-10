酷熱天氣世衛風扇降溫指南　一方法體感降4度同時更慳電！

香港連日炎熱高溫，根據世界衛生組織（WHO）發布最新《高溫與健康》報告，極端高溫已成為全球重大的健康危害，世衛指出氣候變化使酷熱天氣頻率及強度持續上升，高溫除了引發中暑，亦會加劇心血管、呼吸道及糖尿病等慢性病風險。世衛特別針對居家降溫提出一系列實用建議，如何最有效使用電風扇與冷氣進行降溫。

風扇冷氣正確用法

面對炎夏，世衛提供了幾項居家降溫實用建議，將電風扇與冷氣的配合使用，可以提高降溫效率，更涼快同時更慳電，相當值得參考。

電風扇使用有「溫度上限」：只有當室內氣溫低於40°C時，使用電風扇才能達到散熱效果。當室溫超過40°C單使用風扇或會帶來潛在危險，風扇吹出的熱空氣反而會加速身體吸熱，使體溫進一步升高，絕不能單靠風扇降溫。

冷氣＋風扇省電組合：世衛建議開冷氣時，將恒溫器設定在27°C，並同時開啟電風扇，透過風扇帶動室內空氣對流，能使人體的體感溫度再下降約4°C，效果等同將冷氣開至23°C，但製冷電費卻可節省高達70%！