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出版：2026-Aug-10 16:10
更新：2026-Aug-10 16:10

港人自製土炮考車路試iPhone app　模擬駕駛遊戲還原香港街景（內附下載連結）

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本地製作《HK Driving Game》現已上架，玩法主要以練習考車路線。

本地製作《HK Driving Game》現已上架，玩法主要以練習考車路線。

香港考車及揸車最怕唔熟路，最近有港人自製一個土炮模擬駕駛遊戲《HK Driving Game》，特別以考車路線為重點，重現多個香港考場的真實路線，更在競速遊戲排行榜中排名首位，今次特別下載試玩這個真實揸車遊戲。

《HK Driving Game》暫時有5條考車路線可供選擇。 《HK Driving Game》首次開始時需要下載地圖。 《HK Driving Game》雖然可以搜尋地標，但很多都找不到。 《HK Driving Game》從培正道試場開車。

本地製作練車遊戲

《HK Driving Game》由一位港人Hei Yan Lam開發，為首個以真實3D地圖呈現路試路線的免費駕駛練習遊戲，遊戲的概念源於開發者報考車牌後對認路的困難，給玩家在考車前先認好考試路線。

遊戲內全屬真實街景，利用香港特別行政區政府地政總署提供的Open3Dhk 3D地圖數據製作電腦原型及API建構遊戲場景而成。5條考車路線包括培正道、忠義街、永街、石蔭及跑馬地，暫時並未包括所有試場。

另外更可以自訂開始地點，不過實測很多地方都搜尋不到，暫時可以試試「香港迪士尼樂園」、「香港海洋公園」。路線並沒有強制規劃，所以能自由「放飛」，在版圖上大地任我行，試過由跑馬地駕到去銅鑼灣甚至中環都得。

《HK Driving Game》當作是認路或遊車河玩法也不錯。 《HK Driving Game》可選擇操作方式及微調靈敏度。 《HK Driving Game》採用香港真實街景。 《HK Driving Game》可從跑馬地試場駕到銅鑼灣時代廣場。 《HK Driving Game》馬路上的車變成平面。 《HK Driving Game》F1視角最高時速可達100km/h。 《HK Driving Game》圖像不時爆開。

畫面有待改進

遊戲以第一身試角開始，可以選擇以觸控軚盤或是陀螺儀，不過陀螺儀操控較為靈敏，建議先試觸控進行。視角方面有標準、F1及路試視角，速度限制在50km/h，如果選擇更低的F1視角，最高時速更可去到100km/h。

以Open3Dhk三維地圖數據及API建構的場景稍為粗糙，大量爆格，而且在上落斜時會跌入「深淵」，不知身在何方。街道上建築物、招牌、地面的路線都算可見，仍然可做到認路的作用，路面的汽車則全變成平面。螢幕左下方設軚盤控制左右，右下方則有油門、剎車、波箱等，操控需要點時間適應。

《HK Driving Game》設計意念好，技術上仍有很大改進空間，不過開發者提到自己並沒有專業背景，只靠一人之力以半年時間製作，值得鼓勵。雖然未必可以增進駕駛技巧，但當作一個免費認路app也值得一玩。（只有iOS版本，按此下載

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