香港考車及揸車最怕唔熟路，最近有港人自製一個土炮模擬駕駛遊戲《HK Driving Game》，特別以考車路線為重點，重現多個香港考場的真實路線，更在競速遊戲排行榜中排名首位，今次特別下載試玩這個真實揸車遊戲。
本地製作練車遊戲
《HK Driving Game》由一位港人Hei Yan Lam開發，為首個以真實3D地圖呈現路試路線的免費駕駛練習遊戲，遊戲的概念源於開發者報考車牌後對認路的困難，給玩家在考車前先認好考試路線。
遊戲內全屬真實街景，利用香港特別行政區政府地政總署提供的Open3Dhk 3D地圖數據製作電腦原型及API建構遊戲場景而成。5條考車路線包括培正道、忠義街、永街、石蔭及跑馬地，暫時並未包括所有試場。
另外更可以自訂開始地點，不過實測很多地方都搜尋不到，暫時可以試試「香港迪士尼樂園」、「香港海洋公園」。路線並沒有強制規劃，所以能自由「放飛」，在版圖上大地任我行，試過由跑馬地駕到去銅鑼灣甚至中環都得。
畫面有待改進
遊戲以第一身試角開始，可以選擇以觸控軚盤或是陀螺儀，不過陀螺儀操控較為靈敏，建議先試觸控進行。視角方面有標準、F1及路試視角，速度限制在50km/h，如果選擇更低的F1視角，最高時速更可去到100km/h。
以Open3Dhk三維地圖數據及API建構的場景稍為粗糙，大量爆格，而且在上落斜時會跌入「深淵」，不知身在何方。街道上建築物、招牌、地面的路線都算可見，仍然可做到認路的作用，路面的汽車則全變成平面。螢幕左下方設軚盤控制左右，右下方則有油門、剎車、波箱等，操控需要點時間適應。
《HK Driving Game》設計意念好，技術上仍有很大改進空間，不過開發者提到自己並沒有專業背景，只靠一人之力以半年時間製作，值得鼓勵。雖然未必可以增進駕駛技巧，但當作一個免費認路app也值得一玩。（只有iOS版本，按此下載）