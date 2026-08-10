香港考車及揸車最怕唔熟路，最近有港人自製一個土炮模擬駕駛遊戲《HK Driving Game》，特別以考車路線為重點，重現多個香港考場的真實路線，更在競速遊戲排行榜中排名首位，今次特別下載試玩這個真實揸車遊戲。

本地製作練車遊戲

《HK Driving Game》由一位港人Hei Yan Lam開發，為首個以真實3D地圖呈現路試路線的免費駕駛練習遊戲，遊戲的概念源於開發者報考車牌後對認路的困難，給玩家在考車前先認好考試路線。

遊戲內全屬真實街景，利用香港特別行政區政府地政總署提供的Open3Dhk 3D地圖數據製作電腦原型及API建構遊戲場景而成。5條考車路線包括培正道、忠義街、永街、石蔭及跑馬地，暫時並未包括所有試場。

另外更可以自訂開始地點，不過實測很多地方都搜尋不到，暫時可以試試「香港迪士尼樂園」、「香港海洋公園」。路線並沒有強制規劃，所以能自由「放飛」，在版圖上大地任我行，試過由跑馬地駕到去銅鑼灣甚至中環都得。