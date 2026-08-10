Motorola Moto Pad 70平板電腦正式發表 主打6.49mm 輕薄 5G機身與10200mAh電量

Motorola 繼早前推出 Moto Pad 70 Pro 及 Moto Pad 70 Groove 後，再宣布同系列第三款產品 Moto Pad 70 登場。這款全新的 5G 平板電腦主打輕薄便攜與續航力的平衡，廠方更將其定位為目前最輕薄的 5G 平板電腦之一。其 5G 版本機身厚度只有 6.49mm，而 Wi-Fi 版本更薄至 6.29mm，重量亦僅為 530g。配上專屬的 Pantone Sea Angel 顏色與金屬機身設計。
12.1 吋LCD 屏幕 支援 90Hz 更新率
在硬件規格方面，Motorola Moto Pad 70 採用一塊 12.1 吋的 LCD 屏幕，支援 90Hz 更新率、2,560 x 1,600 解像度以及高達 800 nits 的亮度顯示，並全面支援觸控筆操作。
機身內部搭載 MediaTek Dimensity 6400 晶片，內建 8GB LPDDR4X 記憶體以及最高 256GB UFS 2.2 儲存空間。針對有大容量檔案儲存需要的用家，該機亦設有獨立的 microSD 卡槽，最高支援 2TB 容量擴充。為確保長時間使用的續航表現，平板內置了高達 10,200 mAh 的大容量電池，雖然機身支援 45W 有線充電，但包裝盒內會直接附送一個 68W 的電源適配器。
系統與應用部分，Moto Pad 70 出廠時預載 Android 16 系統，雖然市場上已有更新的系統版本，但 Motorola 承諾未來會為新機提供 Android 17 的升級以及長達三年的安全性更新。針對日常文書處理，系統內置了多項實用的 AI 功能，包括 AI 重寫、AI 摘要及 AI 續寫，配合隨包裝附送的 Moto Pen 觸控筆，能有效提升創作與工作效率。此外，機身設有支援 Dolby Atmos 音效的四揚聲器組合、雙麥克風、USB-C 接口，並具備 IP52 防塵防水滴級別及語音通話功能。攝影方面則搭載了 1300 萬像素機背鏡頭與 800 萬像素前置鏡頭。
暫於印度市場上市
Motorola Moto Pad 70 暫時只於印度市場上市 8GB RAM + 256GB ROM 版，官方定價為 33,999 印度盧比（約21800港元），專屬的 Moto Folio 鍵盤配件則需要另外選購。
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