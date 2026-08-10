Motorola Moto Pad 70平板電腦正式發表 主打6.49mm 輕薄 5G機身與10200mAh電量

Motorola 繼早前推出 Moto Pad 70 Pro 及 Moto Pad 70 Groove 後，再宣布同系列第三款產品 Moto Pad 70 登場。這款全新的 5G 平板電腦主打輕薄便攜與續航力的平衡，廠方更將其定位為目前最輕薄的 5G 平板電腦之一。其 5G 版本機身厚度只有 6.49mm，而 Wi-Fi 版本更薄至 6.29mm，重量亦僅為 530g。配上專屬的 Pantone Sea Angel 顏色與金屬機身設計。

12.1 吋LCD 屏幕 支援 90Hz 更新率

在硬件規格方面，Motorola Moto Pad 70 採用一塊 12.1 吋的 LCD 屏幕，支援 90Hz 更新率、2,560 x 1,600 解像度以及高達 800 nits 的亮度顯示，並全面支援觸控筆操作。

機身內部搭載 MediaTek Dimensity 6400 晶片，內建 8GB LPDDR4X 記憶體以及最高 256GB UFS 2.2 儲存空間。針對有大容量檔案儲存需要的用家，該機亦設有獨立的 microSD 卡槽，最高支援 2TB 容量擴充。為確保長時間使用的續航表現，平板內置了高達 10,200 mAh 的大容量電池，雖然機身支援 45W 有線充電，但包裝盒內會直接附送一個 68W 的電源適配器。