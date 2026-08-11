HONOR 傳開發6.3 吋「闊屏幕」新機 對撼 Pura X Max

知名科技博主 Digital Chat Station 日前透露，HONOR 正積極探索闊屏幕手機的發展方向，並有兩款配備緊湊型屏幕的相關設備處於研發階段。這意味著品牌可能在未來的產品線中，加入與現有常規比例不同的機型，為用家提供更多選擇。

繼 HUAWEI 之後，HONOR 近日亦傳出有意進軍「闊屏幕」智能手機市場。據最新消息顯示，HONOR 正籌備兩款採用闊屏幕設計的細尺寸手機，屏幕大小預計為 6.3 吋及 6.4 吋!

屏幕尺寸 設計及功能似Pura X Max

除了常規比例的手機，早前亦有傳聞指 HONOR 正在開發一款「闊屏幕」摺疊手機，預計最快於明年上半年正式亮相。據悉，這款摺機在屏幕尺寸、外觀設計以至手寫筆配件支援等方面，均與 HUAWEI 近期推出的 Pura X Max 相似。

雖然兩者在設計概念上相近，但消息指出 HONOR 的闊屏幕摺機有望在攝影效能及電池續航力上超越 Pura X Max。對於追求拍攝質素及長效電量的用家而言，這款開發中的新機確實具有一定競爭力。現時有關 6.3 吋及 6.4 吋闊屏幕新機的資訊仍處於初步階段，據報上述設備尚未獲得最終量產批准。由於目前掌握的數據有限，最終產品設計及規格仍有待官方進一步公布。