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出版：2026-Aug-10 19:00
更新：2026-Aug-10 19:00

KEF LS LUXE旗艦無線揚聲器重磅登場　設計名師打造奢華Hi-Fi

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KEF LS LUXE無線揚聲器即將推出，帶來如藝術品般的設計。

KEF LS LUXE無線揚聲器即將推出，帶來如藝術品般的設計。

英國殿堂級音響品牌KEF與當代工業設計名師Ross Lovegrove再次攜手，正式推出全新的高端無線揚聲器LS LUXE。產品承襲了兩者過往合作的經典有機雕塑美學，更將高保真音響性能與現代家居藝術巧妙結合。

KEF LS LUXE由國際著名設計師Ross Lovegrove操刀。 發布會請來本地樂隊Nowhere Boys主音兼建築師陳維諾任嘉賓。 KEF LS LUXE獨特的橢圓形外觀。

頂級音箱配置

KEF LS LUXE設計初衷是打破傳統音響笨重方正的印象，將揚聲器昇華為一件能在空間中展現優雅姿態的藝術品。如鵝蛋形的圓潤外觀，呈現出簡潔無縫的美感，機身後方更特設流動線條設計設計，兼顧視覺與聲學表現，雕塑般的輪廓能有效減少聲音衍射與箱體震動，提供暮鈦、月蝕黑與礦物白3種選色。

在硬體規格方面，LS LUXE搭載第12代6.5吋Uni-Q同軸共點單元，高音部分配備1吋鋁製天頂高音單元，並結合獨家超材料吸收技術，能吸收高達99%的高音後方雜音。每部揚聲器內建獨立的雙擴音模組，包含專為高音設計的100W Class AB擴音機，以及驅動中低音的280W Class D擴音機，單套系統總輸出功率高達760W。內置速度控制技術（VECO），有效降低低頻失真；彈性解耦底盤有效減少面板震動，帶來純淨自然的聲音表現。

KEF LS LUXE有黑、白及鈦色，天然融入家居。 KEF LS LUXE支援各種有線及無線連接。 KEF LS LUXE可作座地設計。

自家串流平台

在連接性上，KEF W2無線串流平台支援Tidal、Qobuz、Amazon Music、Deezer等主流串流音樂服務，亦可透過Spotify Connect、Tidal Connect、QPlay、AirPlay或Google Cast直接從各自的應用程式進行串流播放。支援最高24-bit/384kHz高解析度音訊播放，並具備HDMI eARC、光纖、數位同軸及3.5mm模擬輸入，輕鬆涵蓋電視、唱盤及各類串流平台的播放需求。KEF LS LUXE建議售價高達$35880，絕對是高級消費，將於8月13日正式公開發售。

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