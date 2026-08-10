KEF LS LUXE旗艦無線揚聲器重磅登場　設計名師打造奢華Hi-Fi

英國殿堂級音響品牌KEF與當代工業設計名師Ross Lovegrove再次攜手，正式推出全新的高端無線揚聲器LS LUXE。產品承襲了兩者過往合作的經典有機雕塑美學，更將高保真音響性能與現代家居藝術巧妙結合。

頂級音箱配置

KEF LS LUXE設計初衷是打破傳統音響笨重方正的印象，將揚聲器昇華為一件能在空間中展現優雅姿態的藝術品。如鵝蛋形的圓潤外觀，呈現出簡潔無縫的美感，機身後方更特設流動線條設計設計，兼顧視覺與聲學表現，雕塑般的輪廓能有效減少聲音衍射與箱體震動，提供暮鈦、月蝕黑與礦物白3種選色。

在硬體規格方面，LS LUXE搭載第12代6.5吋Uni-Q同軸共點單元，高音部分配備1吋鋁製天頂高音單元，並結合獨家超材料吸收技術，能吸收高達99%的高音後方雜音。每部揚聲器內建獨立的雙擴音模組，包含專為高音設計的100W Class AB擴音機，以及驅動中低音的280W Class D擴音機，單套系統總輸出功率高達760W。內置速度控制技術（VECO），有效降低低頻失真；彈性解耦底盤有效減少面板震動，帶來純淨自然的聲音表現。