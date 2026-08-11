北韓黑客「Kimsuky」疑強化AI功能　加速網攻自動化

南韓資安公司Genians昨日（8月10日）指出，與北韓有關的黑客組織「Kimsuky」，疑似正加速將AI技術導入網路攻擊，除利用生成式AI製作更具欺騙性的釣魚內容，更企圖將AI應用於惡意軟體開發、竊取資料分析及網攻自動化。

《路透社》報道，Genians表示，研究人員在與相關攻擊活動連結的基礎設施中，發現Ollama、GPT4All及Msty等可用於管理、運行AI模型的工具，以及「檢索增強生成」（RAG）技術，這些工具讓攻擊者能夠在本地處理文件，降低敏感資料傳送至外部AI服務的需求。