北韓黑客「Kimsuky」疑強化AI功能　加速網攻自動化

南韓資安公司Genians昨日（8月10日）指出，與北韓有關的黑客組織「Kimsuky」，疑似正加速將AI技術導入網路攻擊，除利用生成式AI製作更具欺騙性的釣魚內容，更企圖將AI應用於惡意軟體開發、竊取資料分析及網攻自動化。
《路透社》報道，Genians表示，研究人員在與相關攻擊活動連結的基礎設施中，發現Ollama、GPT4All及Msty等可用於管理、運行AI模型的工具，以及「檢索增強生成」（RAG）技術，這些工具讓攻擊者能夠在本地處理文件，降低敏感資料傳送至外部AI服務的需求。
不止利用AI生成釣魚郵件
Genians進一步指出，相關基礎設施還出現AI Agent開發框架、語音轉文字軟體及AI輔助程式編輯工具Cursor。這些跡象顯示，Kimsuky可能已不滿足於單純利用生成式AI「釣魚郵件」，而是進一步嘗試將現成AI模型整合進惡意軟體開發、資料分析及攻擊自動化流程。
提高分析竊取資料效率
值得注意的是，Genians還發現多份以金融及加密貨幣為主題的誘餌文件，內容疑似透過AI生成，顯示北韓駭客可能正在利用AI降低網攻門檻，讓攻擊者能更快速大量製造誘餌內容，同時提高分析竊取資料及開發惡意程式的效率。美國財政部2023年曾制裁Kimsuky，指其為受北韓政府控制的網路間諜組織，替平壤蒐集與其戰略目標相關的情報。
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