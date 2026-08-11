Apple Watch傳將重新設計　或推無螢幕及圓形螢幕版本

據彭博記者Mark Gurman於最新一期《Power On》通訊中透露，Apple正重新評估Apple Watch產品線，並考慮多款激進的新設計，以回應日益激烈的市場競爭，並振興近年難以實現增長的可穿戴設備、家居與配件部門。

探索新款螢幕設計

據報Apple工業設計團隊一段時間以來一直探索對智慧手錶進行更廣泛的重新思考，並評估多個方向。鑑於無螢幕健身手環與智慧戒指重新興起，Apple正認真對待此趨勢，考慮推出無顯示螢幕的Apple Watch式裝置，以及採用不同螢幕類型與多種新尺寸的Apple Watch。

Apple亦曾考慮為Apple Watch配備圓形顯示螢幕，但Gurman提醒這款最終推出的可能性不高。除了在Apple Watch SE之外推出更實惠的選擇，同時亦考慮推出定位高於Ultra與Hermès型號的全新高端奢華版本。