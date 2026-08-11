友和VIP狂歡節閃購優惠　Dyson折上折、Sony耳機低至6折（內附優惠碼）

友和YOHO「 VIP狂歡節 2026」踏入最強折扣階段，今晚（8月11日）10時起一連8日閃購開鑼，主題日日不同；風筒鬚刨低至$18開搶，Switch 2主機減$200再送自選Switch遊戲，買 Dyson產品滿指定金額可同時使用兩大優惠碼，即睇有冇心水產品！

Dyson產品折上折 友和YOHO VIP狂歡節期間，購買Dyson產品滿$3000輸入「DSYH200」優惠碼即減$200，憑大新信用卡結帳再輸入「PPDS2026」可減$120，即合共減 $320！另外還有兩個優惠碼可用，包括滿$5000即減$500（優惠碼：STGBR26DS50）以及滿$8000即減$818（優惠碼：STGBR26DS80）。

Sony WF-1000XM5真無線藍牙降噪耳機，閃購價$1388。

限時閃購焦點產品 「友和YOHO VIP狂歡節」重頭戲為一連8日超激閃購，將於8月11日晚上10時開鑼，風筒鬚刨等實用家電低至$18起。精選8月11日至13日的閃購優惠產品有任天堂Nintendo Switch 2主機，現貨$4000再送一款自選遊戲，包括超級瑪利歐派對空前盛會Switch 2 Edition、寶可夢傳說Z-A等；Sony上代XM5降噪耳機，原價$2490、閃購價$1388；Hisense 43吋QLED 4K智能電視，原價$4690、閃購價$1999。