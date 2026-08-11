Sony Xperia 1 IX 疑現身IMEI 數據庫 傳2027年推出

本文刊登時今年僅發布Xperia 1 VIII 及 10 VII 兩款新品的 Sony，較早前被日媒發現有型號 XQ-HH44、XQ-HH54 跟 XQ-HH74 新裝置現身 IMEI 數據庫，據透露或為 2027 發表的 Xperia 1 IX 旗艦手機。

據日媒 S-MAX 報道，型號 XQ-HH44、XQ-HH54 跟 XQ-HH74 的 SONY 新裝置，已在上周二（8月4日）於 GSMA 旗下 IMEI 數據庫登陸在案。

文中提到按 Sony定名方式，「XQ」後「H」字母代表於 2027 發布、「4X」為日版、「5X」為歐版而「7X」為亞洲/國行版，末端「4」碼代表支援 eSIM。